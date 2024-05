Tenerife, epicentro del atletismo mundial

En la tarde de ayer tuvo lugar la rueda de prensa de presentación en las instalaciones del centro atlético de Tíncer. Asistieron el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, José Francisco Pérez; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alicia Cebrián; y el presidente de la comisión gestora de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández.

La plusmarquista española de triple salto, Ana Peleteiro, que inicia en Tenerife su camino hacia los JJOO de París, dejó claro su objetivo de cara a la cita olímpica tras la baja de la actual campeona, Yulimar Rojas; "Estaba entrenando para ser plata y ahora entreno para ser campeona olímpica".

"Me hace mucha ilusión que un mitin confíe en mí para tener impulso", dijo la medallista olímpica, quien compite por primera vez en la isla. "Me gusta competir en casa, no me gusta mucho viajar y me gusta el público español, siempre que compito cerca me siento bien", indicó la gallega.

Otro que espera hacer un gran papel en la cita de esta tarde es Bruno Hortelano, a quien Tenerife le trae grandes recuerdos. "Estoy muy agradecido de volver a Tenerife y a esta pista, tiene un hueco muy especial en mi corazón, después de pasar el accidente hice aquí mi carrera de vuelta, fue un gran éxito personal para mí", expuso el velocista, que rememora que el cariño de la afición de la isla en 2018 le ayudó a superar "un momento muy difícil" y por ello se siente "como en casa" en la isla.

El palmero Samuel García, que ejerce de anfitrión, mostró su ilusión "por competir por primera vez en Tenerife, delante mi familia y de la gente que seguro me estará apoyando". "Será mi mejor 400 en Canarias y estoy muy ilusionado, mi familia me estará viendo y sentiré el apoyo de la gente",relató el atleta palmero, quien estuvo acompañado en la zona indoor de entrenamiento de Tíncer por parte de su familia.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de "la colaboración de todas las instituciones, sin la que sería imposible la celebración de un evento de esta magnitud".

Por su parte Alicia Cebrián, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consideró "un lujo" poder disfrutar del elenco de atletas que estará presente en la pista del CIAT, que a buen a seguro será "un impulso para los más jóvenes de la isla, tanto para que sigan practicando atletismo como para que se inicien en él".

José Francisco Pérez, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, agradeció a la Comisión Gestora de la Federación Canaria por el trabajo realizado y mostró su orgullo porque Canarias sea sede de un evento de talla internacional.

El presidente de la Comisión Gestora de la Federación Canaria de Atletismo, Omar Hernández, destacó la importancia que va a tener el evento: "Con este meeting internacional de atletismo, pretendemos posicionar a la comunidad como un referente en este deporte en los próximos años. Campeones del mundo, campeones de Europa y medallistas olímpicos de darán cita en Tenerife. Servirá de motivación y aliento para nuestro atletismo, una clara proyección del territorio en el exterior y contribuirá al desarrollo de la industria del deporte en Canarias".

Además valoró la importancia de "sacar adelante un evento de esta magnitud" que está reconocido como categoría bronce del Continental Tour de World Athletics, la organización internacional de la modalidad.

Hernández destacó el esfuerzo y la colaboración de las tres instituciones para la celebración de este evento, que pretende sobre todo un retorno en la motivación de la cantera del atletismo en la isla.

El evento, que será posible gracias al patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se podrá seguir vía streaming a través del canal de YouTube de Deportes TV Canaria.