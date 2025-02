Un oro, una plata, un bronce y dos récords regionales para el Tenerife CajaCanarias en el Nacional Sub23 Short Track

Tenerife/ Lucía Curbelo se convirtió este sábado en campeona de España de su categoría, mientras que Diego Darias (heptatlón) se colgó la plata y Lucía Morera el bronce en una cita sobresaliente para el Tenerife CajaCanarias.

Un total de 11 atletas del Tenerife CajaCanarias disputaron este fin de semana el Campeonato de España Short Track (antes, pista cubierta) de categoría Sub23, que tuvo lugar en Sabadell (Barcelona). La expedición blanquiazul ha vuelto a las islas con tres medallas, dos nuevos récords canarios y unas sensaciones extraordinarias para esta temporada.



Fue Lucía Curbelo, especialista en triple salto, la que se colgó el oro de la disciplina, tras protagonizar un desenlace sorprendente. En su último intento, la atleta gomera voló 12.89 metros, logrando así el título de campeona indiscutible. Además, con esta marca obtuvo el pase directo al Nacional Absoluto, que se celebrará entre el 21 y el 23 de febrero en Gallur (Madrid), y pulverizó su propio récord de Canarias Sub23 (12.65 metros).

Por su parte, el combinero Diego Darias se alzó con el título de subcampeón de heptatlón en la cita que da inicio a los Nacionales Short Track de esta temporada, tras sumar 5.112 puntos. El canario solo fue superado por el internacional Pol Ferrer (5.717 puntos). El salto de longitud y los 1.000 metros fueron sus puntos fuertes, junto a los 60 metros vallas, el lanzamiento de peso y la altura.

El tercer metal lo consiguió la tinerfeña Lucía Morera, bronce Sub23 en los 60 metros vallas. La velocista protagonizó un campeonato muy equilibrado, destacando desde su eliminatoria, que ganó batiendo el récord canario y estableciendo un nuevo registro de 8.41. En la semifinal repitió la hazaña, rebajando una centésima más (8.40). En la gran final, detuvo el crono en 8.42, logrando así un merecido tercer puesto. La acompañaron en el podio Paula Blanquer, del Valencia Club Atletismo (8.16), y Lerato Pages, del Avinet Manresa (8.28).

En este campeonato se vivió una final del 1.500 masculino muy emocionante y a la que logró acceder el blanquiazul Abdellah Ak-Houch. El atleta canario brilló desde los primeros metros y mantuvo el ritmo durante todo el recorrido. Finalmente, entró en meta en la sexta plaza con un crono de 3:55.83, muy cerca de su marca personal.

En la prueba de 400 metros, Brian Brito firmó una gran actuación en la semifinal con un tiempo de 48.72, aunque no logró acceder a la final. Tampoco avanzaron Matías Otero en los 800 metros (1:54.22) ni Inés Castellano en los 60 metros lisos (7.83 en eliminatorias y 8.07 en semifinales).

Otros atletas blanquiazules cayeron en la fase eliminatoria: Dailos Rodríguez en los 60 metros vallas (8.80) y Kiara Juliá en los 60 metros lisos (7.98). Daniel De Paz no logró superar la fase de mejora en el triple salto, concluyendo su participación con una marca de 14.11 metros. Por último, Natalie Pope no pudo superar los 1.55 metros en salto de altura, terminando en la décima posición de la clasificación final.