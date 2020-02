El atleta tinerfeño Fernando J. Cruz de Atletas Sin Fronteras se estrena a lo grande con los grandes en Lanzarote

El municipio sureño de Lanzarote, concretamente en la localidad de Playa Blanca (principal núcleo turístico del municipio) ha acogido este pasado fin de semana una de las grandes fiestas del deporte adaptado de su municipio con la participación de 70 grandes handbikers de 12 nacionalidades diferentes que no solo compitieron el pasado sábado 15 por la mañana en un circuito de 2,2 kms por las calles del centro turístico de la localidad sureña, sino que desafiaron el crono un día antes, el viernes 14 por la tarde, en la contrarreloj individual de 7 kms entre La Hoya y Playa Blanca. Las pruebas contaron con la única modalidad de handbike, y con 5 categorías: H1, H2, H3, H4, H5, H0 (masculinos) y WH1, WH2, WH3, WH4, WH5, WH0 (femeninas), categorías determinadas por el grado de movilidad reducida de cada participantes (handbikers).

Entre los grandes hanbikers internacionales y españoles participantes, otro grande, el atleta tinerfeño Fernando José Cruz Hernández, deportista del Atletas Sin Fronteras y quién participaba por primera vez en una prueba de esta magnitud cosechando unos resultados buenos, viviendo y disfrutando en esta primera ocasión, pensando ya en el año que viene. El tinerfeño participó en la categoría H5, cosechando en la prueba del viernes, Las Salinas, un 3º puesto de su categoría y 59º de la general con un tiempo de 00:20:52, mientras que en la Race2, Playa Blanca, del sábado ocupó de nuevo el 3º MH5 y el 27º dando un total de 7 vueltas al circuito y cuyo mejor tiempo de las 7 vueltas fue de 00:06:30.

Fernando Cruz nos relataba así su experiencia "Este fin de semana pasado hemos tenido la suerte de participar en la 6ª Carrera de Las Salinas. Comencé el viernes con 7kms desde las Salinas y la entrada de Playa Blanca. Una carrera magníficamente organizada y en la que pude participar con los mejores de Europa. Una carrera que me costó muchísimo por el calor y el propio trazado pero del que disfrute muchísimo corriendo al lado de estos cracks y sus pedazos de máquinas. Al final quedé 59 de 61 pero muy contento con mi resultado pese a todo. Y el sábado disputamos la vuelta a Playa Blanca en un circuito de 2.5kms durante 45 minutos. Carrera muy bien organizada con un calor asfixiante y en el que después de la vuelta de reconocimiento intenté rodar lo más rápido que pude pero sin poder impedir que casi todos los corredores me pasaran enseguida. Pero pese a esto disfrutamos mucho de la misma y del pedazo ambiente en meta de toda la gente que nos animaba al paso de la misma. Lo mejor que me llevo es la maravillosa experiencia vivida este fin de semana en Playa Blanca y esperando repetir el próximo año".

En esta edición se contó con la participación de la Selección de Francia de Handbike, que se desplazó al completo con handbikers, mecánicos y fisioterapeutas. El presidente de la Federación Europea de Handbike EHC, Seine Snippe, informó que la prueba de Playa Blanca será puntuable para la Copa de Europa de esta disciplina deportiva.

José Ángel Vázquez, organizador de esta prueba y Ángel Lago, Concejal de Deportes de Yaiza, hicieron una valoración de lo ocurrido en esta edición. https://www.facebook.com/gradacero.es/videos/177389130254834/UzpfSTEzOTk5NDExNDk6Vks6MjkxNzM3Njg0MTYzODg1NQ/