Mario Pestano, nuevo director y entrenador de la escuela de atletismo del Tenerife CajaCanarias

El gran objetivo del que fue 43 veces internacional con España es lograr transmitir toda su experiencia y valores a los más jóvenes. "Es una gran forma de arrancar con el sueño de mi vida deportiva: poder enseñar todo lo que he aprendido en estos años", confiesa. "Siempre he tenido la facilidad de transmitir mi disciplina, peso y disco, desde la técnica a las sensaciones en cada competición, pero reconozco que ser entrenador no es solo eso, hay que saber preparar a los jóvenes", agrega. En estos cinco años, el atleta ha dedicado tiempo a su formación como entrenador. "Ahora me encuentro bien preparado, además tengo la tranquilidad de tener el respaldo de todo el equipo humano que gestiona y dirige al Tenerife CajaCanarias".

Pestano trabajará con metodología y en colaboración con otros entrenadores y atletas de élite del club blanquiazul. "Tenemos al club más importante de Canarias, a técnicos de primer nivel y especializados en diferentes pruebas, lo tenemos todo para crear un proyecto bonito. Mi trabajo será saber aprovechar toda esa calidad humana y profesional para el beneficio de los más pequeños".

La escuela fomentará una formación multidisciplinar y en grupos de ratios bajos, para poder llegar y conocer a cada uno de sus componentes. "Quiero crear grupos reducidos para enseñar bien las técnicas y que se entienda este deporte y sus valores", explica el nuevo entrenador. "Tengo muchas ideas y objetivos que iremos trabajando poco a poco, asentando bien las bases en los niños y niñas. Sobre todas las cosas, quiero que disfruten de este deporte como yo lo he hecho".

Convertir la escuela en una auténtica factoría de atletas y que sus componentes destaquen entre las filas del Tenerife CajaCanarias es la gran meta de Pestano. "Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance para conseguirlo", subraya el que quiere emular a los que fueron sus entrenadores. "Les tengo que agradecer el haberme enseñado tan bien este deporte, porque toda mi carrera arrancó el día en que me dejaron practicar atletismo. Gracias a sus formas de ser y a sus valores, a sus distintas maneras de enseñar, me enganché a este deporte y eso es lo que quiero conseguir ahora", concluye.

15 años de Tenerife CajaCanarias

El Tenerife CajaCanarias cumple en este 2021 su XV aniversario y lo celebra a lo grande, con nuevas propuestas formativas como el fichaje de Mario Pestano como entrenador y gestor de su escuela. "El Tenerife nació en 2006, en pleno apogeo de mi carrera deportiva, no pude sino ligarme al club desde ese momento y defendí con orgullo sus colores durante años. Siento verdadero afecto por la blanquiazul, así que, cuando me propusieron dirigir la escuela, para mí fue una gran sorpresa y una oportunidad que no pude rechazar", relata el discóbolo que participó en cinco mundiales, tres europeos y en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), Pekín (2008) y Londres (2012).