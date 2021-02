Samuel García confirma su liderato en los 400 metros lisos en España

Con este nuevo registro García vuelve a demostrar su buen estado de forma esta temporada y da un paso más en su camino hacia el Campeonato Europeo de invierno 2021, que se celebrará en Torun (Polonia), en el mes de marzo.

Estos 46.90 conquistados en Bélgica llegan para mejorar su mejor marca de la temporada: 46.98, conseguidos en el Gran Premio Internacional Ciudad de Valencia de Pista Cubierta, que tuvo lugar el pasado 23 de enero.

Mínima para repetir el sueño europeo

Los 46.90 de este sábado en Bélgica acercan a Samuel García al sueño europeo en pista cubierta, que se repetiría por cuarta vez a nivel individual tras su presencia en los campeonatos de Zurich 2013 (47.76), Praga 2015 (47.95) y Belgrado 2017, donde consiguió su mejor posición, al finalizar en sexto puesto con 46.74.

García tiene la mínima, pero aún no el pasaporte. Habrá que esperar a que finalice la temporada invernal, en el Campeonato de España de Pista Cubierta. Las tres mejores marcas serán las que certificarán su presencia en la máxima competición de invierno. "Por todo esto, la perspectiva es buena e ilusionante, pero no tengo la sensación de haber hecho gran cosa. Los 400 están muy difíciles esta temporada en la que se esperan al menos cuatro o cinco mínimas más", apuntó hace unas semanas.

Lo que sí es seguro es que esta carrera añade importantes puntos para la clasificación de los Juegos Olímpicos 2021. "Todas las carreras van a sumar para Tokio, pero en pista cubierta solo se tendrán en cuenta las dos mejores marcas de 2020 y 2021. Lo importante es hacer un buen papel en los campeonatos absolutos, mítines y llegar al Europeo, eso sí me dará muchas opciones", explicó Samuel.