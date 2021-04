Jesús David Delgado, mínima europea Sub23 en 400 metros vallas

Tenerife/ El atleta del Tenerife CajaCanarias conquistó este sábado, día 24, la marca para participar en el encuentro continental de su categoría (50.55), que tendrá lugar en Bergen (Noruega) este verano. El velocista del Tenerife CajaCanarias Jesús David Delgado conquistó este sábado, 24 de abril, la mínima europea Sub23 para la prueba de 400 metros vallas, su especialidad, en el marco del Campeonato de España de Clubes de División de Honor, la Liga Joma, y tras parar el crono a los 50.55 (mínima 51.00), además, este registro se convierte en su mejor marca de todos los tiempos. Así las cosas, el tinerfeño ya se postula como candidato para representar a España en el tan esperado encuentro continental, suspendido la temporada anterior por la pandemia de COVID-19, y que tendrá lugar este verano, entre el 8 y el 11 de julio, en Bergen (Noruega).



"Iba a la Liga con muchas ganas", comenta horas después de coronarse en su prueba y sumar al equipo blanquiazul ocho puntos fundamentales para su clasificación final. "He estado entrenando bien, sin molestias y sabía que podía salir la mínima", apunta. Para el canario fue fundamental el apoyo de sus compañeros desde la grada. "Hacía un buen día y ver a toda la grada con mis compañeros animando me motivó, gracias a ellos salí decidido a la pista", comparte.

"Puede que sea el primero de mi categoría en conseguir la mínima esta temporada y en abrir la puerta al europeo en los 400 vallas, pero aún no tengo la plaza asegurada", explica el atleta. La selección solo viajará a Bergen con los tres mejores vallistas y aún queda tiempo para que especialistas como Aleix Porras, Iker Alfonso o Javier Sánchez, que "vienen muy fuertes y hay mucha calidad", conquisten también la marca establecida.

"Ahora que puedo correr sin la presión de la mínima, el objetivo es seguir en la misma línea, intentando rebajar la marca", continúa el tinerfeño que sueña con batir el récord de Canarias de la categoría, establecido por Iván Ramallo: 49.98. "Siempre ha sido una motivación extra tener esas grandes marcas a superar", concluye.

A Jesús David Delgado el parón por la pandemia le cobró factura la temporada anterior, "pero este año he cambiado el pensamiento y la actitud, y espero que vengan grandes cosas junto a mi entrenador Alex Codina", finaliza.

