El Tenerife CajaCanarias masculino reivindica con autoridad su permanencia en la máxima categoría del atletismo español

La plantilla canaria tuvo como rivales en esta decisiva ronda a los clubes L'Hospitalet At., Sociedad Gimnástica Pontevedra, Grupompleo Pamplona At., CD Surco Lucena, AD Marathón Madrid, At. Inter-Zoiti y AA Cataluña, todos en busca de eludir las dos últimas plazas de descenso a Primera División y en una ronda de competición a un atleta por prueba, que finalizó con la victoria global del equipo Grupompleo Pamplona At., con 104 puntos acumulados, uno más que el club blanquiazul. De este modo, el equipo canario cierra con máxima brillantez un ejercicio colectivo que le mantiene de manera holgada entre lo más granado del atletismo español.

En lo que respecta a los resultados individuales del Tenerife CajaCanarias, cabe destacar las victorias parciales de los blanquiazules Samuel García, que con una marca de 46,28 en los 400 lisos sigue demostrando su gran estado de forma de cara a optar a una plaza en la próxima cita olímpica; el cuatrocentista de vallas David Delgado, triunfador merced a un meritorio registro de 50,78; el capitán Simón Siverio, que continúa engrosando su bolsa histórica de puntuación en la Liga Nacional tras adjudicarse la prueba de salto de altura, superando el listón con su mejor marca del año (2,13); Joaquín Millán, que volvió a liderar, un curso más, la especialidad de peso con un mejor lanzamiento de 16,42 metros; y el relevo 4x400, apabullante líder de la especialidad con un gran registro de 3:12:41 obtenida por el cuarteto integrado por David Delgado, Samuel García, Darwin Echeverry y Juanjo De la Rosa.

Así las cosas, el Tenerife CajaCanarias masculino celebra el 15º aniversario de la fundación del club confirmando su presencia, el próximo curso, en la élite del atletismo español con una plantilla compuesta íntegramente, como cada ejercicio, por deportistas nacidos o residentes en el Archipiélago, santo y seña de la filosofía institucional de este proyecto nacido para dar cabida a lo más granado del atletismo canario e impulsar, de este modo, sus respectivas trayectorias deportivas.