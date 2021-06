Yasiel Sotero, Emma García y Jesús David Delgado, campeones de España Sub23

El primer canario en subir al podio del encuentro nacional fue el discóbolo Yasiel Sotero, que llegaba como gran favorito a la pista malagueña. El de Gran Canaria logró enviar el artefacto a 58.44 metros en el último intento, muy cerca del récord de la competición, establecido en 1999 por el tinerfeño Mario Pestano (58.73 metros), y convirtiéndose en campeón de su categoría.

Se colgó el oro en la prueba de los 400 metros vallas el blanquiazul David Delgado, también favorito de la competición y líder español del año en esta disciplina. Delgado logró clasificarse parando el crono en 53.30, en una semifinal muy técnica y en la que entró primero en línea de meta. 24 horas después, confirmaría su liderato firmando una marca de 50.83.

La tercera en colgarse la presea dorada fue la discóbola Emma García, que en el cuarto intentó sacó tres metros de ventaja sobre sus competidoras, estableciendo una marca de 44.10 metros, que le dieron la victoria de la competición y que confirman el empuje de los discóbolos canarios de esta generación que sigue la estela del olímpico Pestano.

También fue muy destacada la participación del lanzador de peso Guillermo García Echandi, que subió al podio en la tercera posición, tras enviar el artefacto a 16.52 metros. Cerraría de forma magistral la participación canaria, la fondista palmera Irene Lorenzo, que batió el récord de Canarias de su categoría y absoluto en los 5.000 metros, establecido en 1997 por Pilar Ramos (16.49.05): 16:45.64, y convirtiéndose en la séptima mejor corredora de toda España en esta prueba y en su categoría.

También dieron lo mejor de sí Alba García, en los 400 metros vallas (1:06.11); Roberto Llarena, que logró el pase a la final en los 100 metros lisos (10.70 semis y 10.73 final) y se convirtió en el séptimo mejor velocista de España en su categoría; Samuel Febles, en los 800 lisos (1:55.62); Nerea Pérez, quinta en su serie en los 800 (2:02.28); Aday Salas, ganador de su serie y octavo en la general del 5.000 (14:44.15); Inés García, quinta en semis de los 100 metros vallas (14:37); y Karina Díaz, que no pudo acabar los 3.000 obstáculos en esta ocasión.

Un fin de semana de competiciones

Este fin de semana llegó para el Tenerife CajaCanarias muy cargado de competiciones. Además del Campeonato de España Sub23, los atletas canarios participaron en el Meeting de Madrid, donde el saltador de pértiga Adrián Pérez batió su propio récord de Canarias absoluto, tras superar los 5.45 metros. También el vallista Ignacio De Esquiroz acudió al encuentro nacional para disputar los 110 vallas, parando el crono en 14.47.

Sin duda, la actuación más esperada en este Meeting era la del relevo 4x400 masculino, donde fue protagonista el cuatrocentista canario Samuel García. Esta era la última oportunidad para el conjunto de clasificares a los Juegos Olímpicos, pero no pudo ser.

García, que también lucha por conseguir un billete a Tokio en individual, tampoco pudo dar lo mejor de sí en la pista madrileña de Vallehermoso, pues una serie de molestias musculares impidieron su asistencia al encuentro. No obstante, no es su última oportunidad y, de aquí al 29 de junio, queda tela por cortar.

Asimismo, en el Campeonato de España Master, Marisa Pérez Belloch se colgó la plata en los 5.000 metros marcha M40, tras fijar una marca de 26:53.85.