Los atletas canarios suman experiencia en Salamanca y en Motril

Canarias/ El XXXVI Campeonato de España sub23 en pista cubierta y el XII Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno permitieron a las deportistas regionales competir contra los mejores.

Salamanca y Motril fueron dos de los puntos de interés del atletismo español durante el pasado fin de semana. En la ciudad estudiantil se disputó el XXXVI Campeonato de España sub23 en pista cubierta, mientras que en la localidad granadina de Motril el XII Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno. En ambas citas los atletas canarios sumaron experiencia y probaron sus momentos de forma ante los mejores del país.



En el campeonato U23 charro, Roberto Llarena (Tenerife CajaCanarias, 60 metros lisos) fue sexto en la primera semifinal con una marca de 7:00. Aristote Mote (Tenerife CajaCanarias) también participó en esta prueba, pero no pudo meterse en la semifinal, mientras que en la prueba de los 200 lisos, fue segundo en la serie 6 con un tiempo de 22:43, que tampoco le permitió colarse en las semifinales. También en los 60 metros lisos compitieron los velocistas Michel Steven Parra (CD Uava) y Elienai Dorta (Olympus 21 Tenerife). Ninguno de los dos lograron superar sus series eliminatorias. Samuel Febles (Tenerife CajaCanarias, 800 lisos) fue cuarto en la primera semifinal con un tiempo de 1:56.19. Aday Salas (Tenerife CajaCanarias) fue decimosexto en la final del 3.000 con un tiempo de 9:06.42. Pablo Gámez (Tenerife CajaCanarias), en el heptatlón, completó la actuación más lucida de todos los canarios. Fue octavo en el heptatlón con 5.139 puntos tras, entre otros resultados, lograr su mejor marca personal (2,01) en la prueba de altura, donde quedó en primer lugar, y también ser el mejor de su serie en los 60m vallas. Este resultado le permite conseguir la mínima para el absoluto de pista cubierta. Diego Almeida (Club Aguere) fue decimoquinto en la prueba de altura con un salto de 1.95, quedando fuera tras tirar el listón en 2.03, que hubiera sido su mejor marca personal. No pudo competir en los 60mv por lesión. En la parte femenina, Alba García (Tenerife CajaCanarias) fue sexta en semifinal 3 con un tiempo de 2:19.03 de los 800 metros, mientras que Karina Díaz y Nerea Pérez (Tenerife CajaCanarias, 1.500 metros) no superaron las semifinales con unos tiempos de 4:50.57 y 5:00.36, respectivamente. Y por último, Lucía Camacho (Tenerife CajaCanarias, longitud) fue novena con una marca de 5.47.

Hasta Motril se desplazaron otros dos atletas con licencia canaria que participaron en el concurso de disco. En este caso la tinerfeña Emma Roca (Tenerife CajaCanarias) fue décima con un lanzamiento de 37.85 metros, mientras que el majorero Manuel Anxo Simón Alonso (SG Pontevedra) fue sexto tras lanzar a 51.14 metros.

