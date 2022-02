Doce atletas del Tenerife CajaCanarias, presentes en el Campeonato de España absoluto de pista cubierta

Así las cosas, más de 500 atletas de altísimo nivel se darán cita en la pista gallega, entre ellos, los velocistas blanquiazules Raúl Martín, Marcos Díaz y Roberto Llarena, que formarán parte de los 60 metros lisos. Cabe recordar que Llarena estuvo la semana pasada disputando el campeonato Sub23 PC, logrando pasar a la semifinal y sumando una nueva experiencia a su currículo atlético. En los 60 vallas, serán Ignacio de Esquiroz y Paola Sarabia quienes representen al club.

En la prueba de 400 lisos darán lo mejor de sí mismos Darwin Echeverry, Jesús David Delgado y David Fradera, nuevo fichaje del club. En esta cita no se contará con la presencia del olímpico Samuel García, que ha arrastrado problemas musculares en este inicio de temporada.

En pértiga, buscará mejorar sus registros Adrián Pérez Suárez; mientras Guillermo García y Raúl Noda harán lo propio en lanzamiento de peso. Completará la plantilla blanquiazul el combinero Javier Pérez Rasines.

Marisa Pérez Belloch, subcampeona de Europa en los 3.000 metros marcha M40

En otro orden, la marchadora veterana del Tenerife CajaCanarias, Marisa Pérez Belloch, se colgó la medalla de plata en la prueba de 3.000 metros marcha M40 del Campeonato de Europa Máster, que tiene lugar en Braga (Portugal), desde el pasado domingo 20 hasta el 27 de febrero. Además, la atleta ha firmado su mejor marca de la temporada: 15:37.59. El podio lo completaron la italiana Ivanova Marina (15:18.31) y la francesa Narguet Sandrine (15:48.08).

"Estoy muy feliz por esta medalla en el europeo de pista cubierta, además, he hecho una buena marca. No se puede pedir más. Poco a poco voy volviendo, pero me ha costado mucho después de la pandemia", ha comentado Marisa Pérez, que ya se prepara para volver a Braga este viernes para disputar la prueba de 5 kilómetros en ruta.

La atleta es la actual subcampeona de España en la distancia de 3.000 metros M40, tras completar el recorrido en 15:54.89.