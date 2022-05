El Tenerife CajaCanarias luchará por mantenerse en la máxima categoría del atletismo nacional tras una jornada de infarto

Tenerife/ La segunda jornada del Campeonato de España de atletismo de División de Honor, la máxima categoría nacional, fue de auténtico infarto para los deportistas del Tenerife CajaCanarias. Tanto la plantilla femenina como la masculina dieron lo mejor de sí en Donostia y Barcelona, respectivamente, pero no pudo ser, y tendrán que luchar para esquivar el descenso a Primera División en la tercera y última jornada de liga. El equipo masculino, con numerosas bajas de última hora de atletas titulares, como Simón Siverio o Ignacio De Esquiroz, no pudo mantener los buenos resultados de la primera jornada, cuando rompieron con todas las previsiones, alzándose con el segundo puesto de la competición tras el equipo valenciano Fent Camí Mislata. Esta vez, el Playas de Castellón y el SG Pontevedra se hicieron con los dos primeros puestos, arrebatando el sueño de los canarios por volver a luchar por el título. El AA Catalunya fue cuarto en este cuadrante de altísimo nivel.



No obstante, los atletas volvieron a demostrar una vez más su enorme capacidad y buen estado de forma, consiguiendo meritorios primeros puestos. Destacaron las actuaciones del relevo 4x400, compuesto por David Fradera, Jesús David Delgado, Darwin Echeverry y Samuel García, que fijaron la mejor marca nacional de la temporada: 3:11.88. Asimismo, Delgado firmó en el 400 metros vallas el mejor registro español del año 50.06.

En cuanto a las féminas, se tuvo que reestructurar la plantilla a contrarreloj y contar con atletas canarias noveles, que a pesar de su juventud demostraron entereza y capacidad, luchando por cada punto. Las canarias fueron cuartas de su grupo, compuesto por el At. San Sebastián, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Univ. León Sprint At. Las bajas también fueron determinantes y llevaron al equipo a ocupar la décimo sexta posición en la clasificación general con 248 puntos acumulados.

Como en la primera jornada, sobresalió la actuación de la discóbola Emma García, segunda de su prueba; las saltadoras de triple María Méndez y Lucía Curbelo, primera y segunda, y Karina Díaz, en 3.000 obstáculos, que lideró la carrera de fondo.

