Samuel García, convocado para el Campeonato del Mundo de Atletismo

García suma así una nueva experiencia mundialista, tras su participación en el Campeonato de Moscú en 2013, con el relevo 4x400 masculino; en el de Londres de 2017, en el que logró clasificarse también en individual y llevar al relevo masculino a la quinta plaza del encuentro, con récord de España incluido (3:00.65); y en el de Doha 2019. Cabe señalar también que el blanquiazul formó parte del relevo mixto que llevó al país a ocupar la décima plaza de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuarteto que además batió el récord nacional y estableció una nueva mejor marca histórica: 3:13.29.

Samuel llega a esta cita con un extra de motivación tras colgarse el bronce nacional absoluto de los 400 metros lisos el pasado fin de semana, en el marco del Campeonato de España que se celebró en Nerja (Málaga), tras completar el recorrido en 46.35. "Llego con la motivación de que voy a más ya que hasta hace dos semanas no me encontraba bien a causa de la tercera dosis de la vacuna. Empiezo a estar bien ahora y me veo que en los entrenos voy a más", señala el deportista.