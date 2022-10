Canarias destaca en el Campeonato de España de Federaciones de Pista Sub 16

Canarias/ La Federación Canaria de Atletismo concluyó en un meritorio séptimo lugar de la clasificación final tras conseguir sus atletas cuatro medallas. Destacado papel el realizado por los atletas canarios durante la disputa del Campeonato de España de Federaciones de Pista Sub 16 en Edad Escolar, que se celebró en Pamplona el pasado fin de semana, concretamente en el Estadio Larrabide de la ciudad navarra. La Federación Canaria de Atletismo concluyó en un meritorio séptimo lugar en la clasificación definitiva, después de las preseas logradas por Magno Llopis, Jeisson Valencia, Andrea Monroy y Soley Einarsdottir.



En total 34 atletas fueron convocados por la FCA y destacaban deportistas que ya habían sido medallistas en el último campeonato nacional sub16, por lo que eran firmes candidatos nuevamente para estar en los primeros cajones de los podios.

Así se cumplió con Magno Llopis (CD Chikillos de Vecindario), que logró el metal más pesado en el lanzamiento de peso. El joven grancanario supo resolver el campeonato en el último intento con una marca de 15,56. Su compañera de equipo Andrea Monroy obtuvo la plata en 100 metros vallas con una marca de 14:88. Un tiempo muy positivo teniendo en cuenta que estamos a principio de temporada.

También se debe resaltar el papel de Jeisson Pérez (Adal Lanzarote), quien logró el campeonato de España en los 300 ml con un tiempo de 35,91. Jeisson cumplió con su papel de favorito en una prueba apretada que se decidió en los últimos metros.

Y por último Soley Einarsdottir (Atletismo Arona) dejó constancia una vez más de su enorme progresión y se subió al segundo cajón del podio en el salto de altura. La atleta de origen islandés logró una marca de 1,69, quedando por detrás de Aitana Alonso (CYL, 1,71) por muy poca diferencia.

Estas medallas refrendan las brillantes actuaciones que protagonizaron estos mismos atletas el año pasado en Cuenca y en los campeonatos de España sub 16. La suma de las actuaciones de todos los participantes canarios sirvió para que el Archipiélago lograse un gran séptimo puesto en la clasificación definitiva, lo que se traduce en la buena salud que tiene en estos momentos el atletismo canario.

Clator y UAVA, en el Campeonato de España sub 14

Por otra parte la ciudad de Cuenca acogió el Campeonato de España sub 14 por equipos. Representaron al archipiélago canario el Club Atletismo Orotava, Clator, que presentará solo atletas masculinos, y el Unión Atlética Vecindario Agüimes, UAVA, que tuvo representación tanto masculina como femenina. El primero concluyó en el puesto 28 de la clasificación masculina, mientras que el UAVA fue decimosexto. En el femenino el equipo grancanario logró hacer un TOP 10, tras clasificarse su escuadra femenina en el noveno puesto.

