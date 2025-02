El Costa Adeje Tenerife Egatesa salva un punto in extremis para mantener su buena racha como local

Las guerreras saltaron con ganas al césped del Municipal de Adeje y, tras sólo tres minutos transcurridos, protagonizaron la primera llegada de peligro, con uncentro de Monday Gift al que no llegó por poco Mari Jose. Sin embargo, el dominio territorial del Costa Adeje Tenerife Egatesa no se materializaba en más ocasiones y, por contra, una acción individual de Margherita Monnechi por banda izquierda terminaba por provocar un penalty cometido por Cinta Rodríguez, materializándolo Carmen Álvarez para adelantar al Eibar en el marcador (17').Sólo un minuto después contestaban las de Eder Maestre, con un remate de cabeza de Monday que salvaba bajo palos Mireia Masegur en una acción en laque se reclamó gol fantasma. El Eibar se rearmaba atrás y regalaba el balón a las guerreras, pero las aproximaciones a portería no volvían a poner en verdaderos apuros a María Miralles, marchándose el choque a vestuarios con 0-1 para el conjunto armero.Tras el descanso el conjunto azul y blanco volvió con energías renovadas y un buen centro de Pisco era rematado de cabeza ligeramente alto por parte de Jassina Blom (58'). Babajide se quedaba al borde del gol al enviar por encima del larguero una acción en el interior del área del Eibar y las guerreras continuaban insistiendo para darle la vuelta al marcador. Otra acción a balón parado acababa en el limbo al no conectar Monday el remate por centímetros y tanto fue el cántaro a la fuente que era Blom la que remataba un nuevo centro de Pisco para poner un empate que hacía justicia a lo que estaba sucediendo sobre el césped (85'). Pese a los últimos intentos, el tanteo no volvería a modificarse, concluyendo el choque con un empate que supone el séptimo encuentro consecutivo de las guerreras en el Municipal de Adeje sin conocer la derrota.

La Liga F parará el próximo fin de semana por las competiciones internacionales, volviendo el Costa Adeje Tenerife Egatesa el 2 de marzo, recibiendo de nuevo en su feudo al Levante Badalona.

FICHA TÉCNICA

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos; María Estella (Aleksandra Zaremba, 73'), Cinta Rodríguez (Fatou Dembele, 46'), Patri Gavira, Pisco; Sandra Castelló, Thea Sorbo, Bicho (Jassina Blom, 46'); Rinsola Babajide, Mari Jose (Sakina Ouzraoui, 62') y Monday Gift.

SD Eibar: María Miralles; Eider Arana, Carla Andrés, Elba Vergés, Mireia Masegur, Annelié Leitner; Amani Kakounan, Mariana Cerro, Margherita Monnechi, Laura Camino; y Carmen Álvarez (Esperanza Pizarro, 71').

Goles: 0-1: Carmen Álvarez (P.) (17'). 1-1: Jassina Blom (85').

Árbitra: Lorena Trujillano Gallardo, asistida por Lidia Lombardero Díaz y Alexia Mayer calvo. Amonestó a las locales Rinsola Babajide y Mari Jose y a las visitante Carla Andrés, María Miralles y Amani Kakounan.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga F, disputado en el Estadio Municipal de Adeje.