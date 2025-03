El balón no encontraba dueño en los primeros minutos de partido, viendo el ímpetu en buscar su dominio en ambos rivales. La defensa tinerfeña frustrabacualquier intento de las gallegas en llegar a la portería custodiada por Noelia Ramos, mientras que Babajide y Silano buscaban sin éxito sorprender en la contra. Superados los veinte minutos las de Fran Alonso conseguían retener el balón, estando cerca de materializar una contra en la que la guardameta lagunera salió con confianza, pero su despeje golpeó en el cuerpo de Bárbara para pasar cerca de los tres palos. En el último tramo de los primeros cuarenta y cinco las guerreras tuvieron una gran oportunidad en una contra iniciada en el mediocampo con Babajide, filtrando un gran pase a Aleksandra para conectar con Bicho y dejar a la madrileña en un mano a mano con Inés. Sin embargo, la acción fue anulada por posición antirreglamentaria y con los dos minutos de tiempo añadido cumplidos las jugadoras volvieron a vestuarios.La segunda parte en Riazor vino con un cambio para las de Eder Maestre, viendo el cambio Natalia Ramos y entrando Clau Blanco para traer un aire refrescante al juego azul y blanco que pronto se hizo notar con dos acercamientos importantes a la portería rival en el que Silano protagonizó la ocasión más peligrosa hasta el momento. Babajide tendría otra contra clara en la que filtró el temido pase de la muerte, pero no encontró a la delantera estadounidense en el segundo palo y el balón terminó marchándose fuera. La respuesta del Dépor no tardó en llegar, pero una rápida actuación de Estella truncó una acción peligrosa de Bárbara cerca del territorio de Noelia Ramos.Las guerreras lograron hacerse con el dominio del balón, logrando incomodar a unas locales lejos de reencontrarse con su juego. En el 69' las asistencias tuvieron que entrar tras un choque tras cortar una llegada peligrosa con Babajide. Silano vería el cambio, entrando en el terreno de juego Ouzraoui, quien no tardó en buscar el gol dentro del área, pero su tiro acabó siendo despejado por la defensa del Dépor. En la recta final del encuentro las guerreras lograban mantener la energía buscando portería y la respuesta rival volvía a llegar, pero el marcador no se movió y tras el añadido de tres minutos Espinosa Ríos determinó el final de en Riazor y el reparto de puntos en la vigésimotercera jornada liguera para las guerreras.

FICHA TÉCNICA

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos; Estella, Cinta R., Patri Gavira, Pisco; Aleksandra, Castelló, N. Ramos (Clau Blanco, 45'), Bicho; Silano (S. Ouzraoui, 70'), Babajide (Blom, 84').

Deportivo Abanca: Inés Pereira; M. Artero, Raquel G., Vera; S. Ortiz (Paula Novo, 74'), Paula G., Lucía (Eva Dios, 66'), Olaya; Ainhoa M, Millene (ADT, 74'), Bárbara

(Bennet, 88').

Goles: Sin goles.

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos, asistida por Iria Rosendo González, María Villanueva Benavente y Alejandra Raza Fernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de Liga F.