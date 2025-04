La UD Tenerife El Rosario se lleva los tres puntos ante el Valencia CF B

Tenerife/ Los goles de Lara y Esther, así como la gran actuación de las de Antonio González le dieron una victoria crucial (2-1) a las guerreritas de cara al tramo final de competición. El Maximino Bacallado vive dos victorias en clave azul y blanca esta vigesimoséptima jornada de la competición doméstica. Este domingo fue el turno para la UD Tenerife El Rosario, que afrontaba un encuentro importante en su feudo en el que dominó desde el principio, cosechando el triunfo con los tantos de Lara y Esther ante el Valencia CF B (2-1).



Las de Antonio González se hicieron fuertes en casa y lograron contener a un combinado valenciano que llegaba a Tenerife necesitado de puntos. Las locales

no dudaron y en cuanto comenzó a rodar el balón buscaron y consiguieron el dominio del partido. Cumplida la media hora de encuentro, Lara González lograba abrir el marcador a favor de las suyas poniendo el 1-0 tras sacar rédito de una buena jugada individual por la banda derecha con la que obtuvo una ventaja que le permitió lanzar desde la frontal del área y cruzar la escuadra superando a la guardameta rival. De esta forma, terminaría la primera parte a favor para las tinerfeñas, quienes no se conformaron a la vuelta de vestuarios.

Buscando aumentar la diferencia, el segundo plantel azul y blanco continuó marcando el ritmo, haciéndose con la posesión del balón y mirando hacia la portería rival. No sería hasta el tramo final del encuentro cuando lograrían poner más tierra de por medio con el gol de Esther García en el setenta y nueve de juego (2-0) en una acción iniciada por la izquierda por Lara. La respuesta de las valencianas llegaría una vez cumplido el tiempo reglamentario con el gol de Laia Alepuz tras un centro lateral, cerrando una nueva cita de dominio azul y blanco en el Maximino Bacallado con el 2-1 en el marcador y los tres puntos encontrando domicilio en el municipio de El Rosario. El próximo reto de la UD Tenerife El Rosario será a domicilio el próximo sábado, 19 de marzo, a las 12:00 ante el Orientación Marítima - La Destila CD.