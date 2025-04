El Costa Adeje Tenerife Egatesa no consigue sumar en la visita del Granada CF

El Costa Adeje Tenerife Egatesa no consiguió sumar ante el Granada CF (1-2).

Adeje/ El equipo azul y blanco no pudo llevarse el choque ante el conjunto de Arturo Ruiz (1-2) a pesar de una segunda parte sin goles marcada por la resiliencia y superioridad local.

Las de Eder Maestre demostraron carácter y garra en su pugna por la quinta plaza en el Municipal de Adeje recibiendo al combinado nazarí, habiendo logrado reponerse tras un primer gol en contra y tras una segunda parte brillante.Las de Arturo Ruiz salieron con confianza al verde adejero, demostrando desde el primer momento que estaban dispuestas a defender el quinto puesto en juego. En el tres de juego Gómez ya encaraba la portería custodiada por Noelia Ramos, pero el balón se escaparía por la línea de fondo sin poner en problemas a la lagunera. Sin embargo, no tardarían en remediar esa ocasión fallida, poniéndose por delante con una jugada individual de Ornella que terminó conectando con Gómez en el punto de penalti para poner el 0-1 en el marcador en el minuto ocho de partido. Las guerreras, presionadas desde arriba por las nazaríes, buscaron hacerse fuertes desde atrás, construyendo para escapar de una línea defensiva muy adelantada, en busca de los tres palos defendidos por Sandra. Unas acciones que aprovecharía Babajide desde la banda izquierda y en una de ellas buscaría conectar con Silano en el área pequeña, pero el esférico acabaría siendo despejado por Jujuba. Los acercamientos seguirían llegando para las de Eder Maestre, mientras que Noelia Ramos truncaba los intentos de la ofensiva visitante. En el tramo final de la primera parte las tinerfeñas lograban contener al rival, mientras esperaban una oportunidad que llegó y aprovechó Patri Gavira en el 37' (1-1). La central gaditana remató un gran córner dispuesto por Pisco en el que Sandra no pudo hacer nada para evitar las tablas en el luminoso. Las guerreras conseguíanreiniciar el encuentro, pero volvieron a ver el resultado en contra con un córner del que Jujuba sacó rédito adueñándose del balón en la frontal del área pequeña en el cuarenta y cinco de partido (1-2) para culminar una primera parte disputada en el Municipal de Adeje.Eder Maestre empezó a mover el banquillo a la vuelta de vestuarios, viendo el cambio Laupstad y Silano al ser sustituidas por Blom y Ouzraoui. Las locales no cesaron en sus intentos de romper la zaga nazarí y un córner terminaría convirtiéndose en una acción peligrosa que rompería un hielo que Ouzraoui rápido seguiría agrietando con un tiro desde el balcón del área que pasaría cerca del larguero en el 51'. El plantel azul y blanco, impulsado por su afición, se hacía fuerte en casa y seguía haciendo rotaciones en sus filas, entrando Natalia Ramos por Sorbo para reforzar la sala de máquinas local. Las andaluzas buscaban sorprender a la contra, pero una defensa canaria bien ordenada evitaba el peligro y contenía la ofensiva encabezada por Edna Imade. Pérez y Leles verían la amarilla, tras cometer falta sobre Pisco y Blom cerca de la línea divisoria. En el 83' llegó el cambio para Paola H.D., volviendo a los terrenos de juego tras una lesión de larga duración. Con los seis minutos de añadido cumplidos, Sánchez Miguel decretó el final del choque con el 1-2 en el luminoso.

FICHA TÉCNICA

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos; Pisco, Patri Gavira, Cinta R., Aleksandra; Sorbo (N. Ramos, 57'), Castelló, Bicho (Paola H.D., 83'); Laupstad (Blom, 45'), Silano (S. Ouzraoui, 45'), Babajide. Granada CF: Sandra; Alexia, I. Álvarez (L. Pérez, 74'), Jujuba, Alba P.; Ornella (Arana, 92'), A. Mingueza, Postigo, A. Gómez (Leles, 74'); Edna, Lauri (Marta C., 87').

Goles: 0-1, Gómez (8'); 1-1, Patri Gavira (37'); 1-2 (47').

Árbitra: Ylenia Sánchez Miguel, asistida por Mariona Peralta Geis, Alicia Gamero Fuentes y Noelia Badia González. Amonestó a la local Blom y a las visitantes L. Pérez y Leles

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la Liga F, disputado en el Estadio Municipal de Adeje. Entrega de queso por parte de las

locales y aceite por parte de las visitantes.