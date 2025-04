El Costa Adeje Tenerife Egatesa lucha sin recompensa frente al Atlético

El Costa Adeje Tenerife Egatesa no se rindió en su visita a Alcalá de Henares, demostrando su gran solidez defensiva y buscando sorprender a un Atlético de Madrid que selló su ventaja en el primer tiempo con los tantos de Moraza y Gaby (2-0). Las tinerfeñas firmaron una gran segunda parte en la que estuvieron cerca de acercarse en el marcador y lograron truncar los intentos de un conjunto rojiblanco que no terminó de sentirse cómodo en su campo.

La plantilla dirigida por Eder Maestre saltó al verde de Alcalá de Henares manteniendo un bloque bajo y sin ceder espacios a un potente Atlético de Madrid que logró poner el marcador a su favor pronto en un mano a mano en el que Moraza cruzó la red custodiada de Noelia Ramos tras la asistencia de Tatiana Pinto, marcando el primer tanto del encuentro (5'). Las tinerfeñas no bajaron los brazos, incomodando al cuadro local en su propio feudo mientras seguía buscando su oportunidad, pero las rojiblancas lograron poner más tierra de por medio en un balón sin dueño en el área que Gaby aprovechó para poner el 2-0 (22'). Superada la media hora de partido las guerreras siguieron buscando la portería de Lola Gallardo construyendo su juego a pesar de la presión madrileña, pero el marcador no se movió y una vez cumplidos los dos minutos de añadido Cuesta Arribas decretó el final de la primera parte.Sin cambios en sus filas y tras su regreso de vestuarios, el conjunto azul y blanco se mantuvo en la lucha, encontrando Ouzraoui una ocasión peligrosa para las suyas en la que el balón se marcharía muy cerca del travesaño. Una oportunidad que dio aliento a una ofensiva tinerfeña que continuó acercándose al área rival y moviendo sus fichas con los cambios de Bicho y Castelló, entrando en el terreno de juego Paola y Natalia Ramos. Tras una falta cerca de la frontal derecha del área de Xènia que terminó en amarilla para la valenciana, Pisco puso un balón buscando conectar con Blom en el segundo palo, quien no pudo sacar rédito a la acción a balón parado. Un gran pase de Cinta desde campo propio encontró a la atacante belga en su camino hacia portería, pero la jugada sería anulada por posición antirreglamentaria. Poco después Maestre seguiría moviendo banquillo con las sustituciones de Ouzraoui por Sorbo y Blom por Silano para reforzar el mediocampo y la parcela ofensiva. El tiempo seguía corriendo a falta de quince para el final de la cita liguera y las de Victor Martín no lograban encontrar fácilmente el camino hacia la guardameta lagunera ante la gran defensa de una expedición canaria que siguió

fortaleciéndose con el aterrizaje en el verde de Clau Blanco para reemplazar a Moreno. Con el tres de añadido cumplido el choque vio su final con el 2-0 en el

marcador a favor de las locales.

FICHA TÉCNICA

Costa Adeje Tenerife Egatesa: Noelia Ramos; Pisco, Patri Gavira, Cinta R., Aleksandra; Bicho (Paola H.D., 61'), S. Castelló (N. Ramos, 61'), Moreno (Clau Blanco, 86'); S. Ouzraoui (Sorbo, 71'), Blom (Silano, 71'), Babajide.

Atlético de Madrid: L. Gallardo; Moraza, S. Lloris (Xènia,63'), Lauren, Medina; Gaby G., Fiamma (Ana Vitória, 63'), Tatiana P. (Risa, 76'); Ajibade, Gio, Jensen. (Sheila, 76').

Goles: 1-0: Moraza (5'); 2-0: Gaby G. (22').

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas, asistida por Iria Rosendo Gonzalez, Marta Villanueva Benavente y Patricia Luna Varo. Amonestó a las locales S. Lloris y

Xènia.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo Alcalá de Henares.