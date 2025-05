Pisco: "Teníamos claro que solo nos valía ganar"

Adeje/ La capitana azul y blanca volvió a sumar un gran partido en la victoria (2-0) frente al Real Betis, forzando el primer gol local y no dejando de ser protagonista tanto en la parcela defensiva como ofensiva hasta el último minuto. Raquel Peña 'Pisco', continúa siendo pieza fundamental para el Costa Adeje Tenerife Egatesa. La capitana cuajó un notable encuentro ante el conjunto verdiblanco dando cuenta de su calidad y veteranía sobre el verde del Municipal de Adeje.



El equipo azul y blanco sumó este fin de semana una importante y necesaria victoria (2-0) frente al Real Betis, para dejar atrás un mes de abril donde los

resultados no han acompañado a las de Eder Maestre en Liga F. Pisco, destacó la importancia del triunfo y el compromiso del vestuario de cara al tramo final de la temporada. "Llevábamos toda la semana trabajando para lograr los tres puntos. Creo que el equipo salió al campo con esa idea muy clara desde el primer minuto y así pudimos obtener esta victoria tan importante" señala Pisco.

A pesar de las diferencias en la clasificación con el equipo bético, las guerreras tenían claro que el partido no iba a ser nada sencillo, ya que el Betis está disputando su permanencia en Liga F. "Cuando te enfrentas a un equipo que se juega el descenso es complicado, ellas tenían que salir al campo a darlo

todo, pero el equipo estuvo muy serio y después del primer gol se asentó sobre el campo. Con el segundo gol nos mostramos muy contundentes en defensa y

pudimos cerrar el partido".

Con dos jornadas por disputar de esta temporada 24-25, el conjunto tinerfeño le queda viajar hasta el Estadio Alfredo Di Stefano de Valdebebas, para enfrentarse al Real Madrid y recibir a la Real Sociedad en el cierre de la campaña en casa. La defensa grancanaria tiene claro que los tres puntos cosechados ante el Betis son "muy importantes para afrontar el partido ante el Real Madrid y la Real Sociedad con muchas ganas y seguir creyendo y luchando por esa sexta plaza que nos merecemos".

Finalizando su décima temporada como guerrera, Pisco sigue mostrando su gran nivel, aunque reconoce que la temporada está siendo exigente, la capitana cree que "aún me queda cuerda para terminar bien este año y ya habrá tiempo de descansar en las vacaciones".

