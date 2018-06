Tenerife/ La competición se disputa el 16 de junio en el campo de fútbol de Tamaimo (Santiago del Teide) y contará con 24 conjuntos. El Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santiago del Teide y la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma organizan el III Torneo Nacional Alevín de Fútbol-8 Tenerife 2030, competición que se disputará el 16 de junio en el Campo de Fútbol de Tamaimo y que cuenta con la colaboración de las instituciones mencionadas y la Federación Tinerfeña de Fútbol. La competición reúne a 24 equipos, de los cuales Real Madrid CF (B), Club Atlético de Madrid (B), Valencia CF (B), CD Tenerife, UD Las Palmas y CF Balaguer actúan como cabezas de serie, mientras que los otros 18 clubes participantes son los equipos mejores clasificados de la categoría alevín de Tenerife.



La presentación del torneo realizada hoy [miércoles 6] contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; la consejera de Deportes, Cristo Pérez; el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal; el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro; y el futbolista Pedro Rodríguez Ledesma.

Alonso destacó que la prueba "se enmarca en la estrategia Tenerife 2030 del Cabildo que tiene entre sus objetivo promover los hábitos de vida saludable y fomentar valores intrínsecos al deporte como la disciplina, el compañerismo y el esfuerzo. Pedro es un referente en el deporte tinerfeño, nacional e internacional y representa esos valores. Poder celebrar este torneo en la Isla es importante para que todos los niños puedan disfrutar y, además, el torneo sirve para promocionarnos como destino turístico".

Pedro Rodríguez agradeció a las instituciones el apoyo "para celebrar un torneo que para muchos niños es importante. Tuve la suerte de jugar una competición similar en Adeje cuando era pequeño y hoy en día puedo dedicarme al fútbol profesional, algo que conlleva un sacrificio pero que me hace muy feliz. Quizás alguno de los chicos que disputen el torneo pueden llegar al máximo nivel, pero lo importante es que jueguen al fútbol, se diviertan y aprendan valores".

Antonio García Marichal indicó que durante el torneo se realizarán acciones "para seguir dando a conocer lo que estamos haciendo en el área Tenerife 2030, con acciones vinculadas a la tecnología, la formación y los deportes electrónicos". Por su parte, Cristo Pérez destacó que la Fundación tiene una clara vertiente solidaria a través de las ayudas para las familias necesitadas e iniciativas como el Banco de Botas Solidarias.

Emilio Navarro aseguró que para Santiago del Teide "es importante acoger este evento no solo desde el punto de vista deportivo sino también social y económico. Esperamos que todos los equipos y acompañantes y el público en general disfruten del municipio y de sus atractivos y estamos seguros que será una gran fiesta del fútbol".

El III Torneo Nacional Alevín de Fútbol-8 Tenerife 2030, que se disputará entre las 9:00 y las 21:00 horas, contará con seis grupos de cuatro equipos –los cabezas de serie son los clubes ya mencionados- quienes se irán enfrentando por eliminatorias. La organización entregará premios a todos los participantes y en especial a los dos primeros clasificados, al valor superación, esfuerzo y fair-play. A nivel individual, se entregarán premios al mejor jugador del torneo, portero, defensa, centrocampista y delantero.

Durante el campeonato se desarrollarán actividades extra como una zona de eSport (deportes electrónicos) con una Fan Zone Fifa 2018 con 10 consolas (5 playstation y 5 xbox) y 10 puestos (20 personas, 2 para cada consola), así hinchables infantiles y multitud de sorteos para el público asistente.

Los grupos han quedado conformados de la siguiente manera:

Grupo A: Atlético de Madrid, CA Barranco Hondo, EMF Adeje y Esmugran San Isidro

Grupo B: Valencia CF, Florida CF, UD San Roque Tahodio, CD Buzanada

Grupo C: UD Las Palmas, UD Guargacho, CD Llamoro, CF San Lorenzo Constancia

Grupo D: Real Madrid CF, UD Andenes, EMF Esmugran Médano, EMF Santiago del Teide

Grupo E: CD Tenerife, CD Marino, UD Coromoto y Armepalmas

Grupo F: CF Balaguer, CF Juventud Laguna, EMF Candelaria y EMF Guía de Isora

Fundación Pedro Rodríguez Ledesma

La Fundación Pedro Rodríguez Ledesma puso en marcha este torneo hace dos años para favorecer el fomento del deporte y los valores intrínsecos al mismo en un contexto de autoestima, libertad, responsabilidad y confraternidad. De igual forma, se trata de promover los hábitos saludables entre la población infantil y permitir el crecimiento personal y competitivo de los menores de la isla de Tenerife, ofreciéndoles la oportunidad jugar contra equipos de élite del fútbol español.

El Torneo de Fútbol 8 Alevín, al igual que todos los eventos que desarrolla la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, tiene una vocación y claro enfoque solidario. De ahí que a parte de fomentar la competitividad sana y juego limpio entre los participantes, se les conmina a colaborar con la causa solidaria, que éste año tendrá dos vertientes dentro del ámbito infantil sobre el que radica el trabajo de ésta fundación. Así, cada equipo deberá aportar algún tipo de alimento no perecedero y/o elemento de primera necesidad infantil (pasta de dientes, cepillos de dientes, pañales, toallitas).

Todo lo donado en ese día, más la aportación de la Fundación, será entregado al final del torneo durante la entrega de premios a los técnicos de servicios sociales de Santiago del Teide para que las familias que tengan menores en situación vulnerable puedan afrontar el período no lectivo de sus hijos en las mejores condiciones posibles.

Por otra parte, se desarrollará el Banco de Botas Solidarias, que consistirá en una carpa solidaria a disposición de todos los participantes e invitados de cara a depositar aquellas botas de fútbol o fútbol sala que tengan aún algo de vida, de cara a proceder a su reparación y donación a aquellos colectivos que trabajan codo a codo con el continente africano y dónde calzado de éste tipo es de primera necesidad.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)