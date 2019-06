El Campeonato de Fútbol Sub-16 de Canarias, CAMPECAN SOL by MELIÁ La Palma 2019, ya tiene ganador

El equipo chicharrero se enfrentó en la gran final, disputada en el Estadio Municipal Aceró de Los Llanos de Aridane, al C. D. Orientación Marítima de Lanzarote, venciendo a los majoreros por un ajustado marcador de 1-0, conquistando de esta manera la AÑEPA de CAMPECAN, el trofeo que proclama al mejor equipo Cadete de las Islas Canarias durante este Campeonato.

El camino de los dos finalistas no fue sencillo, ya que el C. D. Tenerife se enfrentó el Jueves 13, en partido correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo, al C. D. Marítimo La Junta, el campeón de La Gomera, para luego, en Semifinales, superar a uno de los anfitriones del Torneo, la Escuela de Futbol Base de Los Llanos Aceró. A su vez, el C. D. Orientación Marítima de Lanzarote fue la sorpresa del Campeonato al deshacerse en Semifinales de uno de los equipos, a priori, favoritos para llegar a la gran final, la U. D. Las Palmas, a la que eliminó después de una emocionante tanda de penaltis durante la jornada del Viernes 14. Un día antes, en la fase de Cuartos de Final, los conejeros dieron merecida cuenta del equipo campeón de Fuerteventura, el C. D. Herbania.

Cabe destacar que en el partido entre el tercer y el cuarto puesto, la balanza se decantó hacia el equipo Cadete de la U. D. Las Palmas, después de batir en la mañana del Sábado 15 a la Escuela de Fútbol Base de Los Llanos Aceró, coorganizadora, junto con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, de este Campeonato Regional de Fútbol sub-16. A su vez, la final de consolación disputada por los equipos del C. D. Mensajero, el otro representante de la Isla Bonita, y el C. D. Marítimo La Junta de La Gomera, recayó finalmente, tras una reñida tanta de penaltis, hacia el lado del representante de la Isla Colombina.

Trofeo Obra Social La Caixa a los valores deportivos

Por último, señalar que el equipo C. D. Concepción de Valverde se alzó finalmente con el Trofeo Obra Social La Caixa a los Valores Deportivos, debido al juego limpio y a la deportividad desplegados tanto por sus jugadores como por su cuerpo técnico durante los tres días de celebración de este Torneo de fútbol, donde la Organización del mismo ha querido premiar la inclusividad y la promoción de los valores deportivos. Por eso, Jesús Barreto, presidente de la Escuela de Fútbol Base de Los Llanos de Aridane, manifestó al finalizar el Campeonato: "Hemos tenido tres días de espectáculo con el mejor talento joven de Canarias" y añadió que "durante esta semana, hemos disfrutado en La Palma de los mejores jugadores de fútbol del futuro, pero sobre todo aspiramos a sembrar en ellos la semilla de la deportividad, todo ello, sin obviar la competitividad sana entre todos ellos, creemos que ese será el mejor legado de CAMPECAN SOL by MELIÁ La Palma 2019 y lo que justifica que lo hayamos sacado adelante".