"Federación y Tenerife permiten a Andrés Clavijo realizar su proyecto a costa del Tacuense"

El Cabildo ha hecho cosas por mejorar el deporte femenino, pero no lo suficiente, hay que proteger la cantera que tenemos, es el valor más importante que tenemos y no se valora por nadie. Somos la única Escuela de Canarias y no tenemos apoyos, nos sentimos vulnerables, pedimos protección para su cantera. Nos ha llevado 20 años tener esta cantera que tenemos ahora, sería una pena que desaparezca lo que tanto trabajo ha costado. Si el Tenerife quiere crear su cantera, que no sea a nuestra costa. No podemos permitir que pasen cosas como estas", antes de ahondar en los hechos acontecidos con el CD Tenerife, sobre todo con la figura de Clavijo.

"He hablado con Andrés en su día, pero no creo que vaya a cambiar nada y menos si la Federación y el resto de los clubes lo siguen permitiendo", manifestó en el programa televisivo Delgado. "Son cosas que han pasado durante muchos años y no podemos callarnos. No es normal ni justo que el director de selecciones sea el mismo que lleve la cantera femenina del CD Tenerife. Los entrenadores no pueden serlo de un club y de una selección, es la misma situación ¿El director deportivo sí puede serlo? Andrés Clavijo no es un asesor simplemente del CD Tenerife. Él presenta el proyecto a los padres de las chicas cuando lo inician, ellos me lo cuentan. El que les habla es el seleccionador, el que puede llevar a sus hijas a la selección. No hace falta decir más, es el momento de decir algo antes de que se rompa todo en dos días. Han tocado a más jugadoras del Tacuense".

Hay que recordar que de los equipos del Tacuense se marcharon con destino al CD Tenerife "siete jugadoras alevines, dos infantiles y otras cuatro a las que les dimos la libertad porque no retenemos a nadie. Se han ido al CD Tenerife". Raquel explicó además haber "hablado con la directiva del Tenerife y la Federación Tinerfeña de Fútbol, pero la Federación nos dice que se trata de un problema de comunicación. Ya he hablado lo suficiente con esta persona y no tiene por qué estar en un club. Él estuvo un tiempo en el Tacuense y yo me fui porque no estaba de acuerdo con algunas formas y situaciones; volví el día que se fue, y hasta hoy".

Los dos clubes mantuvieron conversaciones para ir de la mano en el proyecto femenino del CD Tenerife: "Hubo varias reuniones para intentarlo, pero no queríamos regalarle un equipo a otro después de tantos años de trabajo. Nuestra idea era integrar a todos los equipos del Tacuense, no solo a uno. Nunca pedimos dinero, solo entrar en su estructura para tener sus medios y crecer juntos de la mano. Mi sorpresa fue la noticia que salió de que se había roto por temas económicos, eso es mentira. Me reuní con casi todos los directivos, excepto con Miguel Concepción, al que no lo llegué a ver nunca. La última conversación fue con Pedro Rodríguez Zaragoza", aclaró la presidenta durante el programa.