El Real Unión de Tenerife Tacuense se queda sin premio al esfuerzo en Murcia

Santa Cruz de Tenerife/ Suficientes méritos realizó un Real Unión de Tenerife Tacuense que se marchó de vacío en su primera salida del nuevo curso en Reto Iberdrola. El equipo insular cayó por la mínima ante el Alhama CF El Pozo (1-0), en un duelo de 90 minutos donde la guardameta local, Laura Martínez, evitó que las tinerfeñas sumasen puntos pese a su buena imagen sobre el verde del Complejo Deportivo Guadalentín.



Cada equipo defendió su plan de juego durante los 45 primeros minutos. El conjunto tinerfeño buscaba crear problemas en bloque alto, generando ocasiones de mucho peligro cuando se acercaba a los dominios defendidos por Laura. Asimismo, el Alhama CF insistía por los costados y con su característico peligro a balón parado.

En un duelo de alternativas, Tatiana pudo cambiar el signo a la media hora, pero su disparo cruzado en el mano a mano contra la guardameta del cuadro murciano se marchaba rozando el poste. De inmediato, las jugadoras dirigidas por Randri García se encontraron con un buen balón en el área, pero Aquiles no lograba conectar el tiro. Desde media distancia, Solana tendría que emplearse a fondo con un lanzamiento que cogió curvatura hacia la escuadra (34').

El castigo llegaría diez minutos antes del receso, en una jugada de estrategia donde Sandra Luzardo cazaba un balón en el área para batir a Solana (35'). Lejos de venirse abajo, la escuadra dirigida por Ayoze Díaz mantuvo la cabeza alta. De dicha insistencia, tendría una triple ocasión de oro, en una vaselina de Ayano que tocaba justo Laura con sus manos y, en cuyo rechace, tanto Mery como Reichel no lograron superar a una guardameta local que sacaría el balón bajo palos cuando se cantaba el gol de la igualada.

La vuelta de vestuarios obligó a una salida menos contemplativa en búsqueda del empate. En uno de los contragolpes del Alhama, Lineth superó la salida de Solana, pero Miriam salvaba el 2-0 con un corte providencial para enviar a saque de esquina (49'). Ayoze Díaz dio entrada a futbolistas de refresco, con Carla, Paloma y el debut de Aldrith Quintero. Precisamente, Paloma puso en aprietos a Laura con un tiro cruzado que se marchaba a córner (60').

El plan funcionaba, pues el equipo murciano se había visto obligado a atrasar líneas ante la insistencia del Real Unión de Tenerife Tacuense. Con el paso de los minutos, Elena Pradilla entraba en acción desde el banquillo, y en una conducción estuvo cerca de marcharse cerca de cara al arco rival.

Alto protagonismo también para Saray, quien a balón parado creaba muchos problemas, dando además mucha movilidad al equipo en posesión. En una de ellas, el rechace del Alhama fue cazado a botepronto por Carla Gómez, con un disparo potente raso que salvaba Laura. Ya en la recta final, la mediocentro madrileña pondría un centro medido al corazón del área donde Elena no prolongaba de cabeza a la red por escasos centímetros.

Un primer tropiezo que no difumina las buenas sensaciones en este arranque de competición. La próxima cita será el próximo fin de semana, de nuevo a domicilio, con la visita a Fundación Albacete.

FICHA TÉCNICA:

Alhama CF El Pozo (1): Laura; Saioa, Judith, Luzardo, Salazar, Quiles, Rubio, Martí, Lineth, Fresneda y Esther. También jugaron: Nazaret, Paula, Nogareda, África y Nerea Vicente.

Entrenador: Randri García.

Real Unión de Tenerife Tacuense (0): Solana; Tibi, Miriam, Jennifer, Irene; Berta, Saray García, Ayano, Tatiana; Reichel y Mery Martí. También jugaron: Carla, Aldrith, Paloma, Elena y Aroa.

Entrenador: Ayoze Díaz.

Goles: 1-0, Sandra Luzardo en una jugada de estrategia (35').

Árbitra: Elía María Martínez, asistida desde las bandas por David Martamón y Lucas Mendoza. Amonestó por parte local a Carmen Fresneda.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo sur B de Reto Iberdrola, disputado en el Complejo Deportivo Guadalentín.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)