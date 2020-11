Santa Cruz de Tenerife/ Suma y sigue. El Real Unión de Tenerife Tacuense cosechó se segundo triunfo de manera consecutiva, además del primero lejos de La Salud. El equipo tinerfeño mostró sus credenciales con un notable partido en la Ciudad Deportiva Paterna, frente al Valencia CF Féminas 'B' (0-2), que encarriló de forma madrugadora con los aciertos de Ayano y Mery antes del ecuador del primer acto.



El conjunto de Ayoze Díaz saltó al verde con una idea bastante clara, enfocada en sumar tres nuevos puntos en su contador. Ya a los diez minutos, la recompensa vendría en forma de estrategia, con un saque de esquina que Ayano se encargaba de rematar en el segundo palo al fondo de la red.

Casi sin tiempo de reacción, el cuadro che se vio sorprendido con la exquisita definición de las insulares. En esta ocasión, Mery aprovechaba un intento de Carla para cazar el rechace y poner tierra de por medio (19').

A partir de entonces, el Real Unión de Tenerife Tacuense controló sin excesivos problemas el devenir del encuentro. Conocedor de su fortaleza defensiva, el marco de Solana no fue puesto en excesivos aprietos, mientras que hubo ocasiones para ampliar la renta, especialmente en un tiro de Saray García que no encontró premio.

Ya en el segundo acto, Ayoze Díaz daba entraba a aire fresco, con las incursiones de Reichel, Tatiana y Elena. Mery gozó de diferentes situaciones para apuntarse el doblete, así como Aroa haciendo daño entre líneas dentro de la zona de enganche; la barcelonesa disfrutó de una de las oportunidades más claras, pero el balón terminaba estrellándose en el palo.

Con un partido bajo control, no sufrió en exceso el equipo de las islas hasta el final. En el agregado, Berta completó la batería de cambios. 10 puntos de 15 en juego que afianzan la segunda plaza en el grupo sur B. El próximo fin de semana, las tinerfeñas vuelven a La Salud en una prueba de máxima exigencia frente al líder: el Villarreal.

FICHA TÉCNICA:

Valencia CF Féminas 'B' (0): Pallás; Laura Pascual, Irune, Navarro, María Ortiz, Nuria, Ferrer, Saray, Angy, Carol y Elena. También jugaron: Alicia, Meryl, Laura Sánchez, Judit, Irene.

Entrenador: José Vicente Giménez.

Real Unión de Tenerife Tacuense (2): Solana; Tibi, Miriam, Jenni, Irene, Saray, Ayano, Aldrith, Aroa, Carla y Mery. También jugaron: Reichel, Tatiana, Elena, Berta.

Entrenador: Ayoze Díaz.

Goles: 0-1, Ayano en jugada de estrategia (10'); 0-2, Mery en un rechace tras disparo de Carla (19').

Árbitro: Ainhoa Remón Tello, asistida desde las bandas por José Luis Lagardera y Manuel López de la Torre. Sin amonestaciones en las locales; por parte visitante, amarillas para Tibi e Irene.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo sur B de Reto Iberdrola, disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna.