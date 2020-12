El Real Unión Tenerife Tacuense mantiene su racha positiva

Santa Cruz de Tenerife/ El Real Unión Tenerife Tacuense mantiene intactas sus ilusiones con la suma del cuarto triunfo consecutivo, donde además solo conoce la victoria como anfitrión. Las tinerfeñas firmaron diez minutos arrolladores que le sirvieron para poner tierra de por medio antes de su marcha a vestuarios, gracias a los goles de Aldrith, Reichel y Aroa frente al Levante 'B'. Carla puso la guinda en el segundo acto (4-1).



Las pupilas dirigidas por Ayoze Díaz se mantuvieron fieles a su estilo. Un arranque bastante disputado donde las tinerfeñas fueron creciendo con el paso de los minutos, tanto a través de la posesión como generando aproximaciones de importante peligro. Con buenos movimientos tanto por dentro y en los costados, el gol era cuestión de tiempo.

El premio llegaría al cuarto de hora, pero antes, Reichel no llegaba por centímetros a la red un gran servicio de Mery desde la izquierda (12'). Asimismo, en otra incursión por la derecha, el balón era rematado cerca del palo esta vez con Mery de protagonista (15'). Dos oportunidades claras que servirían como antesala del gol. Un minuto más tarde, Aldrith armaba un disparo seco desde la frontal del área que se colaba en los dominios de Mar Segarra.

El Real Unión Tenerife Tacuense mantuvo su acoso y derribo sobre la zona de influencia granota. Así, en otra buena acción de Mery, la ariete servía un balón al corazón del área para que Reichel definiese al primer toque por el palo corto (19'). En un caudal ofensivo, Carla probaba desde lejos su puntería. Y antes de la media hora, llegaba el tercero, en unas manos dentro del área que Aroa León no fallaba desde el punto de penalti (25').

De ahí al descanso, el encuentro tuvo que interrumpirse por una desafortunada lesión de Estela Carbonell en el Levante 'B', quien tuvo que retirarse en camilla por una luxación de codo. Sobre un largo agregado, una para cada escuadra: en las locales, una conducción tras robo de Aroa cuyo servicio a Mery terminó con la jugadora catalana buscando sin éxito la escuadra; y en las levantinistas, un gol anulado a Andrea por fuera de juego.

Inquietó a las primeras de cambio el conjunto valenciano, con un centro desde el carril que no encontró rematadora (49'). El encuentro entró en momentos sin aparente control, derivando en la ausencia de un dominador. Díaz dio refresco con las entradas de Ana Paula en el lateral y Berta en el mediocampo, reforzado posteriormente con Saray en sala de máquinas y Elena en el extremo, además de Selene.

Ayano disfrutó de una buena ocasión, en una jugada de combinación, triangulando con mucha precisión, donde la futbolista nipona obligó a Segarra a emplearse a fondo. También reapareció Carla, con un disparo que iba ajustado al poste, pero donde apareció una precisa mano de la guardameta levantinista.

A veinte de la conclusión, Carla ejecutaba una pena máxima por derribo sobre Reichel. Ya en el descuento, Andrea ganaba al espacio para romper la imbatibilidad de más de 500 minutos del Real Unión Tenerife Tacuense, con una precisa definición de Andrea en tiro cruzado.

FICHA TÉCNICA:

Real Unión de Tenerife Tacuense (4): Solana; Tibi, Miriam, Jenni López, Irene; Carla, Ayano, Aroa León, Aldrith; Mery Martí y Reichel. También jugaron: Ana Paula, Berta, Saray, Selene y Elena.

Entrenador: Ayoze Díaz.

Levante UD B (1): Mar Segarra; Ainhoa Estévez, Estela Carbonell, Esther Gómez, María Gil, Natalia Pascual, Lena Pérez, Andrea Okene, Sandra Perera y Silvia Lloris. También jugaron: Gema Climent, Claudia Selfa, Alba de la Fuente, Nuria Salvador y Clara Ferrer.

Entrenador: Nando Felipe.

Goles: 1-0, Aldrith de potente disparo desde la frontal del área (16'); 2-0, Reichel desde un centro de la derecha (19'); 3-0, Aroa de penalti (25'); 4-0, Carla de penalti (70'); 4-1, Andrea de disparo cruzado (90').

Árbitra: Estefani Rodríguez Jorge, asistida en las bandas por Alexandra Collazo Lora y Lucía González Hernández. Amonestó por parte visitante a Natalia Pascual y María Gil.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada del grupo sur B de Reto Iberdrola, disputado en el Campo de Fútbol La Salud, a puerta cerrada.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)