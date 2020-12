El Real Unión Tenerife Tacuense cierra la primera vuelta con derrota

Tenerife/ El Real Unión Tenerife Tacuense no pudo prolongar su racha positiva en su visita a la Comunidad Valenciana. Las tinerfeñas cedieron por un marcador ajustado, en el Polideportivo Municipal Jaume Ortí, frente a un eficiente Aldaia CF Femenino (2-1), en el que supone su segundo tropiezo del presente curso.



Las tinerfeñas plantearon el partido con el afán de sumar más créditos a su casillero personal, plagadas de confianza después de encadenar cinco partidos consecutivos sin conocer el valor de la derrota. Sin embargo, las jugadoras dirigidas por David Muedra apretaron en zona ofensiva, encontrando premio en una indecisión entre la zaga y la portería, donde Sandra Martínez ganaba la partida a Solana para firmar el tanto inaugural de la mañana.

No obstante, el equipo no perdió la cara, empeñado en sus intentos ante un Aldaia CF bien ordenado. Pese a ello, el marcador no se movería más hasta el descanso. Pero en la reanudación, el Real Unión Tenerife saldría con convicción. Y a la hora de juego, Saray García lograba igualarlo, en una jugada de combinación donde aprovechaba un servicio de Carla para superar a Cristina (59').

Lo que se planteaba como un nuevo escenario, pronto se volvería a poner cuesta arriba con el segundo gol en contra. En la estrategia, el conjunto valenciano robaba en la salida tras un saque de esquina y Andrea Herrera aprovechaba para materializar el segundo (67').

El equipo intentó resarcirse de un choque marcado por los errores, donde esta vez no se corrió la mejor fortuna, donde a pesar de los intentos por buscar la segunda igualada a través de aproximaciones al arco defendido por Cristina, el empate no llegó.

No obstante, el equipo mantiene una semana más su condición de privilegio, situado en la segunda posición de su grupo. La última cita del año será el próximo fin de semana, correspondiente a la novena jornada, con el arranque de la segunda vuelta ante un rival directo: el Alhama CF El Pozo.

FICHA TÉCNICA:

Aldaia CF Femenino (2): Cristina Valdevira; Sandra López, Nuria Ferrer, Alba Cerda, María López, Cristina Fuentes, Andrea Herrero, Nuria Pomer, Sandra Martínez, Lidia Navarro, Lucía Canoves. También jugaron: Victoria Herrera y Patricia Cañaveras.

Entrenador: David Muedra.

Real Unión de Tenerife Tacuense (1): Solana; Ana Paula, Miriam, Jenni, Irene, Saray, Ayano, Ayano, Aldrith, Carla, Aroa y Mery. También jugaron: Tibi, Elena, Tatiana, Selene.

Entrenador: Ayoze Díaz.

Goles: 1-0, Sandra Martínez (9'); 1-1, Saray García (59'); 2-1, Andrea Herrero (67').

Árbitra: Tatiana Comino, asistida desde las bandas por Ariana Chuliá y Sandra Saiz. Amonestó por las locales a Nuria Ferrer, Cristina Fuentes y Nuria Pomer; por parte visitante a Solana y Aldrith.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del grupo sur B de Reto Iberdrola, disputado en el Polideportivo Municipal de Aldaia.

