El Consejo Superior de Deportes ordena que la Federación de Fútbol admita a un menor inmigrante en un Club de Tenerife

El Consejo Superior de Deportes ha respondido a la petición del Defensor del Pueblo de España tras conocer, por parte de la Diputación del Común, el caso de un menor inmigrante no acompañado al que no permitieron federarse en un equipo de fútbol de Arafo, en Tenerife. Tras estudiar el caso, el Consejo ordenó a la Real Federación Española de Fútbol autorizar de manera inmediata la expedición de licencia deportiva a favor del menor.

El pasado mes de junio el Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con el Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, para trasladarle la problemática que existía para la federación en equipos de fútbol de los menores no acompañados que residen en Canarias,

El Defensor remitió un escrito al Consejo Superior de Deportes para que adoptaran medidas, de modo conjunto con la Real Federación Española de Fútbol, para asegurar el acceso de los menores a la práctica del fútbol federado. Todo ello tomando en consideración la normativa nacional e internacional aplicable y el interés superior de los menores solicitantes que deben adoptar todas las administraciones y entidades públicas y privadas en las acciones y decisiones que conciernan a los menores de edad.

En relación con las medidas adoptadas para evitar la discriminación de estos menores en la práctica del deporte, el Consejo Superior de Deportes informó de que ha estimado los recursos presentados en casos similares al presente, basándose en la disposición adicional segunda de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que promueve la eliminación por las entidades deportivas de los obstáculos que impidan o dificulten la participación en actividades deportivas no profesionales de los extranjeros que se encuentren legalmente en España y de sus familias.

El Consejo Superior de Deportes decidió actuar de oficio al comprobar comprueba la irregularidad de la resolución dictada, tanto en el caso del menor de Arafo, como en aquellos otros en los que se ha denegado la inscripción federativa de menores extranjeros residentes legales.

Asimismo, es preciso tomar en consideración que los requisitos impuestos para la federación en entidades deportivas de los menores extranjeros están dirigidos a la protección de su interés superior y a la prevención de fenómenos como la explotación laboral, el tráfico de menores, la trata de seres humanos, etc., circunstancias que no tienen relación alguna con la situación en la que se encuentran los menores extranjeros residentes de modo legal en España, en especial los tutelados por la Administración.

De acuerdo con lo anterior, se ha amplió la actuación iniciada, solicitando información sobre las gestiones realizadas por dichos organismos con la Federación Internacional de Fútbol Asociación y el resto de organismos competentes, al objeto de garantizar el acceso de los menores extranjeros con residencia legal a la práctica del fútbol federado.

El Diputado del Común dirigirá una recomendación a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias para la adopción de medidas de intervención y control de las Federaciones Deportivas de Canarias para evitar la discriminación de estos menores en la tramitación de licencias deportivas. Para Rafael Yanes, "es una resolución que favorece la integración plena de los menores extranjeros no acompañados en nuestra sociedad".