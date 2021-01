El Real Unión Tenerife Tacuense se lleva el máximo premio con épica

Santa Cruz de Tenerife/ Un triunfo cargado de emoción para seguir creyendo. El Real Unión Tenerife Tacuense doblegó sobre el descuento en un sufrido encuentro contra un combativo Valencia CF Féminas 'B' (1-0). Un golazo de Mery de vaselina fue suficiente para mantener la condición de pleno de triunfos en La Salud, en unos 90 minutos donde la falta de definición evitó el gol hasta el final.



La primera manga nos regaló un escenario bastante agitado. El RUT Tacuense salió con una premisa clara, basada en una presión fuerte en campo contario para forzar los errores del filial che. Por su parte, el cuadro dirigido por José Vicente Giménez buscaba el contragolpe o balones a la espalda de la zaga para encontrar premio.

Unos primeros 45 minutos donde no se movió el marcador, pero no por ausencia de ocasiones. Las tinerfeñas ejercieron el monopolio durante la primera media hora, entrando por los diferentes flancos para poner en aprietos a Nerea.

La debutante Cira conectaba con Mery en ataque, en una dejada donde la atacante no lograba rematar a tiempo ante el rápido cruce de la zaga valencianista (6'). De nuevo, la delantera gerundense volvería a pisar área, mientras que al cuarto de hora, se le iba largo el control a Carla dentro del área, con un intento sin ángulo que casi sorprende al Valencia 'B'.

El infortunio se aliaba en este regreso con el equipo dirigido por Ayoze Díaz, con el contratiempo físico de Miriam, dando entrada a Tibi (16'). El ciclón ofensivo continuó su camino, con buenos movimientos y una presión constante en tres cuartos. En una maravillosa jugada personal, Saray se zafaba de su marca, pero su balón a media altura al corazón del área no encontraba rematadora (23'). Justo a renglón seguido, llegó la mejor de las visitantes, en una indecisión defensiva que salvaba Solana en una acción de reflejos, mientras que el rechace se marchaba desviado.

Bajó el alto nivel durante el último cuarto de hora, fruto del enorme esfuerzo durante el primer ecuador. Pero antes, dos pases al hueco filtrados por Aroa y Cira respectivamente, no fueron suficientemente precisos para la carrera de Mery cuando se plantaba mano a mano (45').

El encuentro derivó por la misma dinámica en el segundo acto. Una insistencia constante donde únicamente la falta de acierto en el pase o remate atrasó el dulce hasta la conclusión. Saray lo intentó con un remate que se fue lamiendo el larguero. Cira firmaba un debut positivo, con mucho desequilibrio y generando problemas a la lateral izquierda valencianista. Mery reapareció, con un intento que se marchaba por escasos centímetros a la esquina.

Al contragolpe, el Valencia 'B' pudo dar la puntilla, con un mano a mano donde Carolina Atienza remató pegado al poste de Solana, sin éxito (67'). El encuentro entró en constantes parones e interrupciones durante la recta final, con un cúmulo de amonestaciones y expulsiones. Pero cuando parecía visto para sentencia, Irene se sacó un latigazo desde lejos que rebotó en el larguero y, en el rechace, Mery definió con una preciosa vaselina ante Nerea para generar el éxtasis local y dejar los tres puntos en la isla.

FICHA TÉCNICA:

Real Unión de Tenerife Tacuense (1): Solana; Ana Paula, Miriam, Jenni, Irene; Saray, Aldrith, Aroa, Carla; Mery y Cira. También jugaron: Tibi, Reichel, Elena y Tati.

Entrenador: Ayoze Díaz.

Valencia Féminas CF 'B' (0): Nerea Pallás; Nerea Tellería, María Ferrera, Alicia Martínez, María Ortiz, Laura Pacual, Carolina Atienza, Laura Blasco, Ángela Sanchís, Marta Tortajada y Julia Aguado. También jugaron: Saray López, Nuria Morell, Judit Sánchez , Laura Sánchez e Irune Cervera.

Entrenador: José Vicente Giménez.

Goles: 1-0, Mery en una preciosa vaselina (95').

Árbitra: Ángeles González Pablique, asistida en las bandas por Desireé de León Hernández y Fabiola Sánchez Jiménez. Amonestó por parte local a Saray, Irene; y por parte visitante a Julia Aguado y María Ferrer. Expulsó al segundo entrenador local, Carlos Alemán; y a Andrea, preparado física del conjunto visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosegunda jornada del grupo sur B de Reto Iberdrola, disputado en el Campo de Fútbol La Salud, a puerta cerrada. El Tacuense vistió con pantalón azul y camiseta roja con medias rojas; Valencia 'B' lució su indumentaria de camiseta blanca, con pantalón y medias negras.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)