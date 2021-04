El Real Unión T Santa Cruz suma su segunda victoria consecutiva

Santa Cruz de Tenerife/ Repitiendo en clave positiva. El Real Unión T Santa Cruz sumó su segundo triunfo consecutivo, de nuevo con el Campo de Fútbol La Salud como escenario. El cuadro santacrucero prolongó su racha en alza en un trabajado choque frente al CD Pozoalbense Femenino (2-0), gracias a los aciertos de Carla y Elena.

En un primer cuarto de hora de mutuo respeto, el bloque tinerfeño fue creciendo con el paso de los minutos. El primer aviso vendría en una buena conexión entre Carla y Saray, cuyo centro no lograba rematarlo con fortuna Luana entre los tres palos (16'). Fue la antesala al gol, ya que en la siguiente jugada, Carla repetía como protagonista, controlando un balón en el corazón del área para colocarla lejos del alcance de De Murga (17').



Tuvo capacidad de sacrificio un Real Unión T Santa Cruz que se vio exigido en defensa. Varias aproximaciones sobre los dominios de Solana, donde el equipo mantuvo la concentración para alejar el peligro. Una de las más claras vendría cerca de la media hora, pero la cancerbera del conjunto santacrucero se impuso en el mano a mano ante Farly para adivinarle las intenciones.

Con una pausa para la hidratación, debido al fuerte día soleado en La Salud, el conjunto dirigido por Manuel Fernández adelantó líneas en búsqueda del empate, lo que otorgó posibilidades de contragolpe a las tinerfeñas. Sin embargo, gran parte de los avisos del cuadro cordobés venían de larga distancia, sin éxito. Pudo ser mayor la tranquilidad antes del receso, pero el servicio de Saray a Cira, que se definía de primeras al fondo de la red, se anuló por posición antirreglamentaria.

En el segundo acto, el Pozoalbense echó el resto en búsqueda de la igualada. No obstante, el equipo dirigido por Ayoze Díaz se mantuvo junto, siempre conectado al partido para despejar las opciones de peligro. Una de las más activas fue Karla, quien inquietó en varias ocasiones los dominios de Solana. Asimismo, Irene salvó bajo palos una acción peligrosa que pudo cambiar el signo del encuentro.

Ya en el agregado, Elena aprovechaba su frescura de piernas para ganar una acción en velocidad, definiendo mano a mano ante De Murga para firmar la sentencia, refrendando tres puntos que sitúan al equipo en el quinto escalón del grupo sur C.

La próxima cita, de nuevo en casa, será el próximo fin de semana ante el Granada CF Femenino.

FICHA TÉCNICA:

Real Unión T Santa Cruz (2): Solana; Selene, Miriam, Jenni, Irene; Berta, Saray, Carla (Elena, 61'), Aroa (Reichel, 61'), Cira (Mery, 46') y Luana (Ana Paula, 89').

Entrenador: Ayoze Díaz.

CD Pozoalbense Femenino (0): De Murga; Sana, Naomie (Evelyn, 46'), Rocío, Loba, Ayaka, Natalia, Felicite (Ali, 76'), Nora (Karla, 46'), Farlyn y Marín.

Entrenador: Manuel Fernández.

Goles: 1-0, Carla (17'); 2-0, Elena (95').

Árbitra: María Hillary García, asistida desde las bandas por Desireé de León y Lucía González. Amonestó por parte las visitantes a Marín y Farlyn.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la segunda fase de Reto Iberdrola, correspondiente al grupo sur C. El encuentro se disputó en el Campo de Fútbol La Salud, a puerta cerrada.

