El Real Unión Tenerife Santa Cruz se lleva el derbi tinerfeño

Tenerife/ El Real Unión de Tenerife Santa Cruz cosechó un valioso triunfo, en el retorno de la afición al Campo de Fútbol La Salud, dentro de un atractivo encuentro en el derbi tinerfeño contra la UDG Tenerife B (1-0), decidido con un solitario gol de Mery Martí en el primer periodo.

El equipo santacrucero recuperó su esencia, en un gran trabajo colectivo tanto en defensa como en ataque, para hacerse con los tres puntos. El bloque dirigido por Ayoze Díaz gozó de innumerables ocasiones de gol, especialmente en la primera parte, y controló bien los intentos ofensivos del filial del Granadilla durante los 90 minutos.



La UDG Tenerife B impuso su ritmo durante los primeros compases, con mayor presencia en campo contrario. No obstante, el Real Unión T Santa Cruz fue creciendo sobre el escenario, con constantes caídas a banda de Saray García, quien generó numeroso peligro sobre la zaga del equipo blanquiazul.

El carrusel de incursiones se abrió antes del cuarto de hora, en un contragolpe donde Saray abrió a Cira, cuyo centro al corazón del área no fue conectado por Reichel (11'). Inmediatamente, Saray sería nuevamente protagonista, en una caída a la banda derecha, ganando terreno en el área para definir con un disparo de interior al palo largo que se marchaba rozando (13').

La insistencia tendría un premio madrugador. Al cuarto de hora, Berta estaba atenta para robar en el mediocampo, conectando con Reichel para que la capitana del RUT Santa Cruz leyera perfectamente la carrera al espacio de Mery, que definía con sangre fría en el mano a mano (16').

En el combinado dirigido por Santi Lemus, un centro chut desde el costado derecho estuvo a punto de sorprender a Solana, despejando el peligro hacia el saque de esquina (22'). Pero las santacruceras buscarían otra vez el gol de la tranquilidad, en una conexión entre Saray y Reichel, cuyo balón a Cira terminaba con un remate desviado (28').

Antes del descanso, Mery cruzó en exceso lo que puso ser su doblete personal. Mientras, Solana haría una meritoria parada en una peligrosa jugada de estrategia del Granadilla B.

La cascada de aproximaciones bajaría su ritmo durante el segundo periodo, pero el Real Unión Tenerife Santa Cruz controlaba con aplomo la superioridad en el marcador, donde Solana apenas vio amenazada su portería.

Las anfitrionas pudieron ampliar la ventaja, como en un peligroso remate de Saray desde media distancia que enviaba Nayluisa con problemas a córner (60'). Igualmente, Aroa lo intentaría sin éxito desde larga distancia.

De ahí a la conclusión, Jenni cortó una jugada providencial que llevaba peligro a favor de las pupilas dirigidas por Santi Lemus. Además, Ayoze Díaz dio entrada a Tese, quien firmó su debut con el RUT Santa Cruz en Reto Iberdrola. Tatiana, pudo poner la guinda al encuentro de vaselina, pero se marchaba rozando el larguero.

Con estos tres puntos, certifica su sexto puesto dentro del grupo sur C, incluso con opciones de escalar a la cuarta posición. El combinado santacrucero cerrará el curso de Reto Iberdrola 2020/21 el último fin de semana de mayo, con la visita al CD Pozoalbense Femenino.

FICHA TÉCNICA:

Real Unión Tenerife Santa Cruz (1): Solana; Selene, Miriam, Jenni, Irene; Berta, Saray, Aroa (Tatiana, 80'), Cira (Elena, 80'), Reichel (Carla, 70') y Mery (Tese, 90').

Entrenador: Ayoze Díaz.

UDG Tenerife B (0): Nayluisa Cáceres; Arminda (Marta, 70'), Eulalia, Moneyba, Elena Delgado, Cindy, Lara González, Lara Lorenzo, Wilmary, Zeolla y Katie Murray.

Entrenador: Santi Lemus.

Goles: 1-0, Mery en el mano a mano tras una rápida triangulación (16').

Árbitra: Diana Carolina Luna González, asistida desde las bandas por Desiré de León González y Fabiola Sánchez Jiménez. Amonestó por las locales a Aroa, Carla y Selene; y en el bando visitante a Arminda, Elena Delgado y Santi Lemus. Expulsó al delegado de campo visitante, Jonathan Pagés.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la segunda fase de Reto Iberdrola, correspondiente al grupo sur C. El encuentro se disputó en el Campo de Fútbol La Salud.