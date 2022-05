La UDG Tenerife despide sin premio un campeonato de liga para el recuerdo

Tenerife/ Una derrota indolora, que no empaña otro curso para el recuerdo. La UDG Tenerife finaliza otro emocionante e irrepetible camino dejando nuevamente una gran huella, firmando una histórica quinta posición con 54 puntos.

El conjunto granota fue efectivo en una de sus primeras llegadas. Abrió la lata Alba Redondo a los seis minutos, aunque las guerreras buscaron neutralizar el tempranero tanto local por medio de Jassina Blom. Su disparo lo atajó Korenciova, y diez minutos después también lo intentaba una incisiva Martín-Prieto coincidiendo con buenos momentos en el ataque azul y blanco.

Cerca de cumplirse la primera media hora de juego y siendo protagonista la intensidad en todas las parcelas del verde, Irene ampliaría la ventaja para las locales al transformar una pena máxima. Se puso cuesta arriba el último reto liguero para el representativo, pero aún restaba mucho partido por delante.

Una vez reanudado el encuentro y con nuevos bríos en el equipo tinerfeño, la veterana debutante bajo palos esta temporada Pili, evitaba un tercer tanto. Y ya con Koko, Pisco y Nasello sobre el terreno de juego, el choque se abrió. Se sucederían las ocasiones en una y otra área hasta el pitido final.

Pasaban los minutos y no paraban de intentarlo las visitantes. Con la entrada de Paola y María José ganaron en profundidad y claridad en los metros finales. Y con penalti a favor forzado por Koko el equipo tinerfeño pudo acortar distancias, pero Pisco no pudo transformar en gol lanzamiento desde los once metros.

Aún con media hora por delante, el representativo no cejaba en su empeño de sumar un resultado positivo. Nasello metió de lleno a las guerreras en el partido con un tanto de bella factura a falta de veinte minutos.

Pero poco después Leire y posteriormente Erika anotarían un tercer y un cuarto tanto para el Levante en un encuentro que acabó con saldo negativo en clave azul y blanca pero que no mancha una sobresaliente e histórica campaña, con 54 brillantes puntos en el casillero y una ilusionante 'Final Four' en Copa de la Reina aún por vivir con el empuje de toda una Isla.

Seguir soñando en grande.

LEVANTE UD: Korenciova, Mendoza (59'), Calligaris, Paula Tomás, Irene, Toletti (59'), Leire, Cometti, Falcón (82'), Gio (59'), Redondo (82'). También jugaron Lloris (59'), Fiamma (59'), Andonova (59'), Erika (82'), Jucinara (82').

UDG Tenerife: Pili, Estella, Goad, N. Ramos, Gavira, Sandra (46'), Claire (56'), S. Doblado (46'), Blom (46'), Robledo (56'), Martín-Prieto. También jugaron Koko (46'), Nasello (46'), Pisco (46'), María José (56'), Paola H.D. (56').

Árbitra: Loli Martínez Madrona, del Colegio Murciano. Amonestó a S. Doblado (28').

GOLES: 1-0 Redondo (6'); 2-0, Irene (29'); 2-1, Nasello (70'); 3-1, Leire (76'); 4-1, Erika (86').

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de liga, en la Ciudad Deportiva de Buñol.