La UDG Tenerife mereció sumar en su visita al Alhama CF

El viento fue protagonista desde el primer minuto, condicionando cualquier acción del juego y en ocasiones con virulencia. Tras unos primeros compases de mucha intensidad y ausencia de ocasiones claras, a los 20 minutos de juego llegó la primera de las guerreras con una jugada bien hilvanada por la izquierda que acabó en disparo de Paola tras un buen servicio de Pisco, acción que no se tradujo en el 0-1 por unos pocos centímetros.Los acercamientos se sucedían en campo azulón, con Blom y María José muy activas en zona de ataque pero sin la definición deseada en los metros finales. Azulonas y guerreras se mostraron impetuosas y expeditivas en unos primeros compases donde no existía un dominador claro del juego.A balón parado llegó el único tanto del encuentro, obra de Lena de cabeza cuando transcurrían 37 minutos de partido, hecho que no modificaría el guion de partido de la UDG Tenerife, consciente de la complejidad del choque ante un combativo Alhama CF. Las isleñas lograban pisar área local con frecuencia, buscando el premio del gol, que haría algo de justicia a lo visto sobre el verde.

El partido seguía su curso, con todo por decidir. A 20 minutos del final, una excepcional jugada iniciada por Moreno y finalizada por Koko tras un pase en profundidad de Pisco pudo suponer el empate, coincidiendo con un dominio casi

total por parte de las guerreras. Poco después María José estrelló el balón en el larguero en una falta directa lejana en pleno arreón hacia el área local.

Las guerreras no dejarían de intentarlo, y en la prolongación Moreno tuvo en sus botas el empate con un derechazo que también impactó en el larguero. Por segunda ocasión en apenas diez minutos de margen, la madera evitaba que las guerreras abrieran su cuenta goleadora. A pesar de los continuos acercamientos, las isleñas no pudieron batir a la portera local y así se llegó al pitido final.

Las guerreras se reencontrarán con la afición el próximo domingo 27 con motivo de la visita del Valencia CF a La Palmera (11:00 hora canaria).

FICHA TÉCNICA

Alhama CF: Laura M., Judith (65'), Nerea, Lena, Fresneda, Arques, Morcillo, Zaira (46'), Marina M. (69'), Kuki (87'), Carid. También jugaron Lucía (46'), Olivia (65'), Helena (69'), Coronel (87').

UDG Tenerife: Nay Cáceres, Estella, Pisco, Patri Gavira, Andrea Marrero, Natalia Ramos, Silvia Doblado, Paola H.D., C.Blanco, Blom, María José. También jugaron

GOLES: 1-0, Lena (37').

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos, del Colegio Madrileño. Amonestó a Zaira (32'), Clau Blanco (34'), Lena (75'), Moreno (84'), Judith (84').

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga F, disputado el Estadio José Kubala, Murcia.