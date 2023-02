El Real Madrid sufre hasta el último minuto ante la UDG Tenerife

El encuentro tuvo un inicio frenético como adelanto de lo que se vería durante los 90 minutos. A los cuatro minutos, Caroline Weir anotaba desde dentro del área el primer tanto de la tarde, en una acción que a la postre sería la más peligrosa del conjunto blanco en la primera mitad. El gol activó a las de José Herrera que no acusaron el golpe y fueron a por el empate. El dominio del partido era azul y blanco, y tras varios acercamientos con peligro, una muy protagonista Jassina Blom, colocó un centro perfecto, de los que cualquier delantera quiere recibir, que fue aprovechado por Patri Gavira para rematar y, tras tocar el esférico en Rocío Gálvez, acabar dentro de la portería de Misa Rodríguez para lograr el merecido empate.

La primera parte estaba bajo el control local, con un derroche defensivo de altos quilates, que no dejaba respirar a un Real Madrid que no cuajaba en ataque. En el minuto 33, una peligrosa salida de Misa, daba lugar a un fuerte choque con Blom, que tuvo ser sustituida y evacuada en ambulancia del estadio. Justo antes de concluir esta trepidante primera mitad, Monday, que entró al terreno de juego sustituyendo a la goleadora belga, gozó de una buena acción a la contra que atajó la guardameta merengue.

Tras la reanudación las tinerfeñas mostraron la misma intensidad. Nada más comenzar, Monday G. dispuso de una clara ocasión que despejó la zaga madridista a saque de esquina. En el minuto 71, una acción aislada dentro del área local era señalada como penalti y Olga Carmona se encargaba de transformar la pena máxima y poner por delante al Real Madrid.

Pero en el ADN de las guerreras no está el rendirse, y en el minuto 77, un pase a la espalda de la zaga visitante era aprovechado por Koko que definió a la perfección el mano a mano con Misa para hacer saltar de sus asientos a las casi setecientas personas que acudieron a La Palmera.

El hambre de la UDG Tenerife no cesaba y la recién incorporada Collete estuvo a punto de sorprender a Misa desde lejos poniendo en aprietos a la portera grancanaria. El guion del partido no daba tregua y en un nuevo centro lateral, Toletti anotaba el tercero. Un final de encuentro que dejaba sin premio a unas guerreras que, a pesar de terminar volcadas en el área rival, no consiguieron igualar el marcador.

Las de azul y blanco ya piensan en un duelo vital para la permanencia, este próximo domingo (11:00 horas) ante el Alhama CF, en el Heliodoro Rodríguez López.

FICHA TÉCNICA:

UDG Tenerife: Noelia Ramos, Estella, Thaís, Patri Gavira (c), Pisco, Claire (74'), Natalia Ramos, Paola (63'), Clau Blanco (74'), María José y Blom (40'). También jugaron Monday G. (40'), Koko (63'), Collete (74'), Silvia Doblado (74')

Real Madrid CF: Misa, Rocío, Ivana (c) (65'), Oroz (65'), Esther, Weir, Kathellen, Feller (80'), Athenea, Svava (56'), Freja Siri (65'). También jugaron Olga (56'), Toletti (65'), Zornoza (65'), Robles (65'), Nahikari (80')

GOLES: 0-1 Weir (4'); 1-1 Rocío p.p. (12'); 1-2 Olga (p) (73'); Koko (77'); 2-3 Toletti (86')

Árbitra: Ylenia Sánchez Miguel del colegio catalán. Amonestó con amarilla a la visitante Misa (33'), Svava (52')

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Finetwork Liga F, disputado en el campo de La Palmera ante 678 espectadores.