Con una importante experiencia acumulada, Javier Rodríguez y Yony Pérez culminan la Baja Polonia

La etapa del domingo era corta, poco más de 60 kilómetros contra el reloj, muy lejos de los 320 del sábado. Sin embargo, la dureza en forma de barro, arena y zonas con roderas no han desaparecido, por lo que el grancanario y el tinerfeño se han mantenido alerta en todo momento.

"El recorrido de hoy no nos ha gustado mucho", reconoció el piloto de la isla de Gran Canaria. Además, "salíamos entre los potentes T1 y cuando nos adelantaban no veíamos nada con el polvo. Además, con la arena tan suelta, las zanjas eran inmensas y una dificultad añadida para nosotros", subrayó Javier Rodríguez. "En algunas zonas nos enterrábamos, debíamos volver a poner primera... En definitiva, no había nada que ganar y mucho que perder", reconoció. Por otro lado, asegura haber sumado "una gran experiencia. Hemos corrido mucho, sobre todo el sábado por la tarde. Nos llevamos un bagaje importante de cara a nuestros próximos compromisos".

Javier Rodríguez y Yony Pérez volverán a la carga dentro de un par de meses. Será a finales del mes de octubre con la celebración de la exigente Baja Portalegre que tendrá lugar en Portugal. Otro terreno por descubrir para el piloto de Gran Canaria, que de momento lleva dos de dos en el Mundial de Bajas.

El equipo Javier Rodríguez Rally cuenta para esta temporada con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de Armas Motor.