Un centenar de ajedrecistas en el Campeonato de Tenerife Blitz Individual

Se jugará a ritmo 'Blitz', un torneo de 3+2 que pone a prueba el manejo del tiempo y los reflejos de los participantes. La cita constará de nueve rondas y el ganador se proclamará campeón de Tenerife Blitz y tendrá plaza para disputar el próximo Campeonato de Canarias Blitz. Habrá premios por categorías al mejor Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Veterano.

Todos los inscritos tienen licencia en la Federación Insular de Ajedrez de Tenerife. Significar que un grupo importante de ajedrecistas de los que tomarán parte en esta cita pertenecen al equipo del Círculo.