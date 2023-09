Todo listo para el Campeonato de Europa de bodyboard en Las Canteras

Hoy se ha presentado en el Gran Canaria Arena con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, el director del ETB GRAN CANARIA PRO 2023, Vicente Pérez y la directora de comunicación del evento, Laura Cambil.

Para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, "estamos ante un gran evento internacional que va a referenciar a la Playa de Las Canteras, sin duda la mejor playa urbana del mundo, con olas los 365 del año y unas condiciones óptimas de temperatura, además de contar con el mejor plantel de deportistas." En palabras de la primera edil, "tenemos el compromiso de seguir impulsando los deportes en Las Palmas de Gran Canaria y la isla, para seguir visibilizando la ciudad como un escaparate para el deporte, porque el deporte es salud y salud es vida."

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, arrancaba señalando que este campeonato internacional "nos sitúa como centro neurálgico y foco de atención del bodyboard en España y en Europa y viene a poner de relieve cómo los promotores son capaces de poner en pie eventos deportivos internacionales al más alto nivel. Romero destacaba que con eventos así "exportamos lo mejor que tenemos, como isla y como ciudad, nuestra marca como destino turístico, y una de nuestras joyas medioambientalmente hablando, la playa de las Canteras, no podemos vivir de espaldas al mar, vivimos de la economía azul y los eventos deportivos como éste que nos enmarcan como Isla Europea del Deportes son claro ejemplo."

En palabras de la directora de comunicación del ETB GRAN CANARIA PRO 2023, Laura Cambil, "estamos muy satisfechos de la enorme acogida por parte de los participantes, ya que volvemos a romper récords con 140 competidores," todo un éxito no sólo por el elevado número sino por el enorme nivel de los deportistas, "contamos en categoría Men con deportistas como el campeón mundial Amaury Lavernhe o el actual campeón de Europa Armide Soliveres, en Women con la cuatro veces campeona Isabela Sousa, la bicampeona Alexandra Rinder o la campeona de España, la canaria Mar Suanzes, en Junior con el actual campeón del mundo, de Europa y de España Jorge Hernández, que además estuvo presente durante la presentación del evento, o el subcampeón del mundo Micheel Yancce y en Dropknee, el vigente campeón de Europa, el venezolano David Valladares, que tratará de revalidar su título."

El European Tour of Bodyboard 2023 consta de cuatro pruebas. La de Gran Canaria es la segunda parada tras la prueba celebrada en Sintra, Portugal, a principios de septiembre, seguida de las de Cascais, también en Portugal y Marruecos. La prueba grancanaria será puntuable para los circuitos de Europa, España y Canarias y cuenta con dos grandes atractivos: es la única prueba del circuito que se disputa en cuatro categorías, Men, Women, Junior y Dropknee y será además la que corone al Campeón de Europa de Dropknee 2023.

Tras convertirse en 2022 en la prueba europea con más participantes, en su segunda edición, el ETB GRAN CANARIA PRO 2023 agota una vez más todas sus inscripciones disponibles, aumentando además el número de nacionalidades participantes con respecto al año anterior, con riders llegados de Perú, Tahití, Costa Rica, Islas Reunión, Venezuela, Francia, Portugal, Brasil o Marruecos a los que se unirán los atletas locales, muchos de ellos campeones nacionales e internacionales.

La prueba contará con un amplio despliegue de comunicación a través de resúmenes diarios en video, live-streaming y seguimiento minuto a minuto en sus redes sociales, con toda la información y novedades del evento, también disponibles en su web oficial, www.grancanariaprobb.com.

Gran Canaria, en las Islas Canarias, paraíso del bodyboard

El Bodyboard encuentra en las Islas Canarias las condiciones perfectas para su práctica: más de 500 playas de aguas cristalinas con rompientes de todo tipo y una temperatura media del agua de 20 grados durante todo el año. Son muchos y muy variados los spots que Canarias ofrece y todos ellos son idóneos para el Bodyboard, tanto en verano como en invierno. Y no sólo ello, el deportista profesional o aficionado y el visitante en general encuentran en el archipiélago una amplia infraestructura con todo lo necesario para la práctica de éste y otros deportes de olas. Y todo ello en pleno otoño, haciendo del destino un escaparate del deporte al aire libre, del turismo activo y del estilo de vida sostenible y respetuoso con el medioambiente.

El bodyboard en concreto es uno de los deportes estandarte de la isla de Gran Canaria, donde sus impresionantes playas y sus fondos de arrecife volcánicos capaces de crear un oleaje diverso y variado, además de su clima privilegiado atraen cada año a deportistas y aficionados. Estas condiciones han conseguido además situar a los deportistas isleños entre los mejores a nivel mundial y nacional en esta disciplina deportiva. Sus títulos y su ejemplo consiguen a su vez que surjan cada vez más seguidores y aficionados a este deporte, tanto para su práctica como para seguir el desarrollo de campeonatos y competiciones.

El ETB GRAN CANARIA PRO 2023, segunda edición del Campeonato Europeo de Bodyboard se celebra en la zona de La Cícer, Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, cuna de grandes deportistas y el mayor enclave surfero de toda Canarias. Un lugar que concentra escuelas de surf, negocios de ropa y material deportivo para disciplinas de olas y el mejor ambiente surfer. La ola de La Cícer es cuna de campeones nacionales e internacionales, deportistas locales que se han criado en esta playa y que han llegado a lo más alto. Un campeonato de estas características se ha convertido ya en un auténtico reclamo para que algunos de los mejores competidores internacionales no quieran perder la oportunidad de competir en una de las mejores olas y en un ambiente como el de La Cícer.

ETB GRAN CANARIA PRO 2023, está organizado por MPG Events en colaboración con la European Surfing Federation, la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes con su marca Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria además de las marcas Alisios y Marmotor. Colaboran Audiovisuales Canarias, Lorenzo González Automoción, Oh Qué Bueno, El Cruce Surf Shop, Decoratina Vinilos Decorativos, Viveros Godoy, Aguas de Firgas, Red Bull, Decathlon, Ozeano, GO Fit, Escuela Begoña Ferrero y Martínez Cano Canarias.