Más de 140 ciclistas participan en el XXV Campeonato de España de Mountain Bike (BTT) para Policías Locales

Las Palmas de Gran Canaria/ La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria recibirá por primera vez en su historia el Campeonato de España de Ciclismo de Montaña (BTT) de Policías Locales que cumplirá sus 25 años de recorrido en la capital grancanaria. Con cerca de 150 participantes, este circuito nacional llega a las islas con agentes de 72 jefaturas del territorio español, con representantes de A Coruña, Jaca, Bilbao, Girona, Madrid, Sevilla, Jerez, Huelva, o Valencia, entre otras. Con salida a las 10 horas y meta sobre el mediodía en la Plaza de la Música de la capital grancanaria, el Campeonato de España de Ciclismo de Montaña (BTT) de Policías Locales será una gran fiesta del deporte, que arropará a los/as participantes de esta prueba de ciclismo de montaña en las diferentes categorías, en un recorrido de 40 y 30 kilómetros según la modalidad.



La prueba, organizada por el club Motive One en colaboración con la Policía Local y la Federación Canaria de Ciclismo, es más que un evento deportivo. Supone un revulsivo turístico para la ciudad, enmarcado dentro de la Semana de la Policía y que incluye actividades lúdicas, de ocio y visitas guiadas para enriquecer la estancia de las más de 450 personas que ha atraído esta competición a la capital, con uan estancia media de entre 7 y 15 días para participantes y acompañantes, que han aprovechado la ocasión para conocer la ciudad junto a familiares y amigos/as.

Esta gran fiesta de deporte podrá seguirse desde todos los rincones de España gracias a un potente streaming que contará con unidades de dron para llevar todos los detalles de la competición a los hogares y jefaturas de todo el país.

La jefa de la Policia Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín, ha aplaudido la llegada del Campeonato de España a la ciudad, un evento que reciben "con gran ilusión". Como ha explicado, "hace poco más de un año recibimos la visita de la delegación de A Coruña para entregarnos el testigo de esta prueba nacional", que supone uan muestra del "vínculo de la Policía Local con los eventos deportivos".

Por su parte, el secretario de la Federación Canaria de Ciclismo, Agustín Rodríguez, ha celebrado la llegada de este campeonato nacional en Canarias, señalando que "para esta federación es un honor recibir a estos casi 150 corredores/as". Ha agradecido a los y las participantes su implicación porque este tipo de pruebas "ponen a las islas en el candelero nacional". Se ha confesado "convencido" del gran éxito de la prueba, adelantando que "va a ser un gran espectáculo".

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha coincidido en estas palabras subrayando "la importancia de la Policía Local" que son "un orgullo para la ciudad y para la isla". Sin ellos/as "no sería posible celebrar los grandes eventos deportivos y de otra índole que tenemos en Gran Canaria" por lo que en este Campeonato de España "podremos, de algún modo, devolverles parte de ese esfuerzo que hacen diariamente". Para Romero, "es también una responsabilidad promover eventos deportivos y actividad lúdica, con acciones en beneficio de la ciudad y para mejorar calidad de vida de la ciudadanía" potenciando que "se incorporen de manera temprana al deporte".

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha paauntado que el campeonato supone el "broche de oro" a la Semana de la Policía, que ha contado con exhibiciones de las diferentes unidades para escolares, el I Congreso Profesional sobre Accidentes de Tráfico, la Ceremonia de entrega de Honores y Distinciones o diversas competiciones deportivas destinada a los agentes. El concejal ha enfatizado el gran trabajo que realiza la Policía Local en el día a día de la ciudad y ha señalado que la celebración de este campeonato viene a reafirmar el objetivo de la Corporación de "transmitir los valores" del cuerpo de seguridad. "No son sólo 140 participantes; hay unas 400 personas que se han desplazado a la ciudad para disfrutar con ellos y ellas de este fin de semana en convivencia, en comunidad y en familia".

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha destacado que "para Las Palmas de Gran Canaria es un honor recibir esta competición", que es "una manera de devolverle a los y las agentes lo que hacen por nosotros en las pruebas deportivas en la ciudad". "Ellos y ellas prestan su disposición para que salga todo perfecto en cada competición y este sábado les tocará disfrutar" en la capital grancanaria, que es "un gran destino turístico y deportivo que tenemos que seguir fomentando porque el deportes es salud, es vida".

El XXV Campeonato de España de Ciclismo de Montaña (BTT) de Policías Locales es posible gracias al grupo Motive One, con la colaboración de la Policía Local y la Federación Canaria de Ciclismo, Top Time Eventos, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y el programa Isla Europea del Deporte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deporte y su concejalía de Turismo, Orvecame Canarias, Cupra, Estadio Sport, Tirma, HPS, Ahembo, Pepsi, Clipper, Opein, Free Motion, Fred Olsen, Aguas de Teror, Logitrans Canarias, Carrefour, Gofio La Piña, Minibuses La Villarona y Viajes Insular.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)