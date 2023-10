El Club de Mar Radazul brilla en la regata Puertos de Tenerife

En Optimist, Julia Bazán fue tercera fémina y segunda en su categoría, la Sub 13 femenina. Julia fue novena de la general con los siguientes parciales: (13º), 1º, 9º, 6º, 13º y 13º. La joven navegante de Radazul vuelve a subir al podio tras su bronce en el Campeonato de Tenerife de hace una semana. En esta categoría, los otros puestos de los regatistas del Club de Mar Radazul en la cita fueron: Daniela Gómez, 12º; Mónica Comyn, 15º; Alberto Medina, 17º y primero en Sub 11 masculino; Laura Aldaya, 19º; Pablo Sánchez, 20º; Sofía Hinken, 21º y segunda Sub 11 femenina; Adán Ferrer, 26º; Luna Mai Hernández, 32º; Miguel Viyell, 34º; Javier Daswani, 35º; y Manuel Pérez, 36º.

En ILCA 4, Lucía Barrientos fue segunda fémina y segunda en su categoría, la Sub 16 femenina. Sus resultados parciales fueron: 8º, 2º, 7º, (9º), 3º y 4º. Lucía acabó siendo además quinta de la general. Gabriela Barreto fue tercera fémina y sexta de la general. Sus puestos fueron: (9º), 6º, 3º, 6º, 7º y 2º. Andrea González fue la tercera Sub 18 femenina y quedó décimoprimera de la general con estos puestos: 5º, (12º), 12º, 11º, 6º y 12º. Miguel de Salamanca fue décimosegundo y cuarto Sub 16 masculino. Otros regatistas de Radazul y sus puestos en esta categoría fueron: Lucía Prados, 15º; Carlota Meneses, 17º; y Valentín Estigarribia, 19º.

En ILCA 6, tercer puesto de Adolfo Vérgez y cuarto para Izán Gómez. Adolfo acabó con los siguientes puestos en las diferentes mangas celebradas: 3º, (6º), 5º, 3º, 3º y 3º. En tanto que Izan presentó el siguiente balance: 4º, 4º, 4º, (6º), 4º y 5º. Ane Prados fue segunda fémina y séptima de la general. Sus parciales fueron: 6º, 7º, (9º), 7º, 5º y 9º. Destacada cosecha pues de resultados para la flota de ILCA, en su primera prueba tras el paréntesis vacacional. La competición se desarrolló con viento estable los dos días, de un 70/80 de dirección y una intensidad de diez nudos de media.