Deportes lanza recomendaciones por la ola de calor durante el puente

Entre las citadas medidas destacan, en primer lugar, reducir la actividad física de todos aquellos deportistas no profesionales, así como evitar realizar tanto actividades deportivas, como esfuerzos físicos, durante las horas más calurosas del día. En caso de que la práctica deportiva sea de intensidad elevada, se recomienda no hacerla en solitario. En la medida de lo posible, lo mejor es evitar practicar deporte en el exterior, sobre todo si supone exposición al sol y durante los momentos centrales del día. En caso de no poder realizarse en interior, es importante cubrir la cabeza siempre que se esté expuesto al sol y utilizar ropa fresca, ancha y de colores claros.

Es fundamental también mantener una hidratación adecuada, bebiendo agua en pequeñas cantidades de forma constante a lo largo del día e intensificarlo durante la práctica deportiva. Durante lo que dure el calor, y más aún si vamos a realizar algún deporte, se recomienda comer ligero y preferiblemente alimentos frescos, frutas y ensaladas.

"Se trata de protegernos nosotros mismos, cuidando de nuestra salud sin tener que renunciar a la práctica deportiva, sólo adaptando nuestra rutina mientras continúen estas temperaturas extremas" manifestó Sabroso.

La Viceconsejería está en permanente contacto con las federaciones deportivas regionales de toda Canarias para prestar el apoyo y asesoramiento que puedan precisar en sus competiciones oficiales previstas para este puente.