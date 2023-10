Mogán reconoce la trayectoria y méritos deportivos del culturista Herminio Déniz

Déniz suma ya más de 40 años de una trayectoria en la que, tal y como ha explicado, en España, Europa y a nivel mundial lo ha ganado todo. "Lo único que me falta es ir a competir a Estados Unidos", dijo. Ahora el Consistorio le reconoce esos éxitos y destaca los títulos que ha cosechado en el periodo 2021-2022, que son los siguientes: Campeón Nacional de Hungría Over 40 y Over 50 "Sénior +90 Kg"; Campeón de la IBFF Campeón Over 40 y Over 50 "Sénior +90 Kg"; Campeón del Mundo Máster Over 50; Campeón de la Copa del Mundo Over 50; Campeón Mr Universo Máster; Campeón de Europa Máster; Campeón Olimpia WABBA Máster Over 50; Subcampeón del Mundo WABBA Over 50; Subcampeón Olimpia WABBA Over 50.

Para el concejal Becerra, es necesario reconocer el trabajo y el éxito de deportistas como Déniz, aunque asegura es más importante hacerlo "con un recibimiento en el que podemos hablar con ellos, conocer su día a día, sus preocupaciones, qué pueden necesitar y los recursos que tienen para el desarrollo de la actividad deportiva".