Las juveniles del Attenya Telde logran la medalla de bronce en el Campeonato de Canarias Conjuntos Base

El concejal teldense daba la enhorabuena a las gimnastas y al cuerpo técnico del Attenya por dicho logro autonómico "que no es nada fácil alcanzar, si no hay detrás un gran trabajo en una modalidad que requiere muchísimo esfuerzo, compromiso, disciplina y dedicación. De ahí, que desde el Ayuntamiento de Telde nos sintamos muy orgullosos no sólo de los éxitos sino por ser un espejo de todos los valores positivos que aportan la práctica deportiva".

El Attenya participaba, además, en las categorías cadete M, cadete P, infantil M, infantil P, alevín y benjamín, quedando estos dos últimos conjuntos en un cuarto puesto, a muy pocas décimas del podium. La ciudad de Telde, también estuvo representada en el campeonato autonómico por el club Izel que participaba en las categoría benjamín, infantil M e infantil C.

Finalizaba Santana señalando que "la gimnasia rítmica teldense goza de muy buena salud gracias al gran trabajo de los clubes como el Attenya, el Izel y el Adira".