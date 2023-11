El Comité Canario de Disciplina Deportiva renueva sus cargos y vuelve a reunirse tras un largo período de inactividad

Canarias/ Este órgano colegiado independiente es esencial para garantizar el correcto desarrollo de las competiciones que se celebran en las Islas. El Comité Canario de Disciplina Deportiva (COCADE) se reunió este jueves en la sede en Las Palmas de Gran Canaria de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias para recibir oficialmente a sus nuevos miembros y aprobar el cese de los anteriores, a los que el consejero, Poli Suárez, agradeció su labor. Al acto acudieron también Ángel Sabroso, José Francisco Pérez y Lorena Hernández, viceconsejero y directores generales de Deportes y de Deportes Autóctonos, respectivamente.



El COCADE, creado hace 33 años como un órgano colegiado, contará con un nuevo equipo formado íntegramente por licenciados en derecho, avalados, además, por su amplia experiencia jurídica y su conocimiento en materia deportiva.

Su actualización, tras más de un año sin reunirse ni renovarse desde 2019, era una prioridad para la nueva área regional de Deportes, que en la presente legislatura ha adquirido el rango de Viceconsejería.

El nuevo equipo estará presidido por Nicolás Díaz de Lezcano, miembro del COCADE desde 1994 y profesor del Grado de Derecho de la ULPGC con profundos conocimientos en legislación de la actividad física y el deporte. Junto a él, estará como nueva vicepresidenta Ana de León, abogada cualificada en derecho administrativo, civil y mercantil. Como vocales, formarán parte del COCADE el abogado especializado en derecho administrativo y deportivo, Pedro Miguel Fraile; Juan José Rodríguez, con experiencia en la función pública; y Diana Malo, profesora de derecho y especialista en estudios sobre las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte.

Tras la renovación parcial de sus miembros, existirá más paridad en el COCADE, con un total de tres hombres y dos mujeres a las que hay que sumar como secretaria, con voz pero sin voto, a Francisca Jesús Sarmiento.

El Comité Canario de Disciplina Deportiva cierra así una etapa, tras la decisión de Francisco de Paula Jiménez de no continuar como presidente después de más de veinte años al frente del órgano.

El COCADE está compuesto por cinco miembros y funciona como ente superior en el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en el ámbito territorial de Canarias, resolviendo en última instancia administrativa las infracciones de las reglas del juego o competición y las infracciones a las normas generales deportivas, sobre las que se presentan recursos.

Se trata del máximo órgano de resolución de conflictos deportivos y realiza una actividad esencial para garantizar el correcto desarrollo de todas las competiciones deportivas que se celebran en Canarias, además de la resolución de expedientes de posibles infracciones federativas.

El comité desempeña su labor de manera totalmente altruista y, además, actúa con total independencia en el ejercicio de sus funciones, ya que no está sometido jerárquicamente a ningún otro órgano de la Comunidad Autónoma. Resulta destacable también que entre sus integrantes ha habido siempre representación de las islas no capitalinas.

A lo largo de estas tres décadas de trabajo, el COCADE se ha ido modernizando, de manera que su labor se ha simplificado tanto para los demandantes como para los miembros que lo integran.

