El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que "esta es una prueba de referencia de las que realmente emocionan e ilusionan, y que nos ha permitido asociar el nombre de Tenerife a una marca deportiva de prestigio, de alto nivel, y de difusión internacional. Tenerife se ha caracterizado como un lugar de referencia de grandes eventos, también en el ámbito deportivo, y el ciclismo cobra especial significación en la estrategia que ha seguido la Isla para que se conozca también como un gran escenario para celebrar pruebas al aire libre".

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, comenta que "hoy es un día importante porque por segundo año consecutivo tenemos la oportunidad de visibilizar la apuesta que hace Tenerife por el cicloturismo. Los ciclistas profesionales ven en Tenerife a una Isla que está preparada a nivel de estructuras, de carreteras y es de agradecer, así como el excelente clima que tiene, que a lo largo de todo el año permite practicar esta actividad deportiva. De los 6 millones de turistas que llegan a la Isla, más de dos millones practican alguna actividad deportiva y, de estos, 89.000 se dedican al ciclismo, una cifra que crece cada año".

El director de Unidad Editorial Sports & Events, Franco Morelli, manifiesta que "estar por segundo año consecutivo en Tenerife con esta prueba es un gran lujo, y ya es un éxito antes de empezar la misma. El impacto mediático de esta actividad es impresionante. En la presente edición participarán más de 700 corredores".

Por su parte, Vincezo Nibali, exciclista profesional, embajador Giro d´Italia Ride Like a Pro Tenerife y ganador de las tres grandes vueltas, Vuelta a España 2010, Giro d'Italia 2013 y 2016 y el Tour de Francia 2014, afirma que "para mí es muy importante ser el embajador de esta prueba. Tenerife es como mi segunda casa, estoy contento por estar en la Isla, y poder disfrutar de esta prueba ciclista. Se trata de un gran evento deportivo, que tendrá una gran relevancia. Los números hablan claro de esta actividad deportiva, que cada año es más importante".

Al acto también asistieron la consejera de Deportes, Yolanda Moliné; el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga; el director técnico Giro d'Italia Ride like a Pro Tenerife 2023, Guillermo Fernández, y el ciclista profesional del equipo Cofidis, Jonathan Lastra, entre otros.

El Giro d'Italia Ride Like a Pro es una prueba ciclodeportiva (competitiva) que ofrece a los participantes la posibilidad de vivir una experiencia con muchos de los elementos del Giro, desde la salida a la meta, pasando por el trofeo Senza Fine o la maglia rosa característica de la ronda transalpina, en un ambiente que combina lo deportivo con lo lúdico y gastronómico. Además, todos los inscritos compartirán su experiencia con el resto del pelotón y, sobre todo, con los ciclistas profesionales que tomarán parte en el evento. La edición de este año cuenta con la figura de Vincenzo Nibali como embajador, gran referente internacional y uno de los siete ciclistas de toda la historia que ha ganado las tres Grandes Vueltas: dos Giro de Italia, un Tour de Francia y una Vuelta a España.

Dos etapas

En esta edición de 2023, el Giro d'Italia Ride Like A Pro Spain volverá a contar con dos etapas bien diferenciadas, sumando 180 kilómetros entre ambas y casi 5.000 metros de desnivel acumulado. La carrera ofrecerá al usuario la posibilidad de completar los dos días de marcha ciclodeportiva o, por el contrario, optar por uno solo, con el fin de que la carrera sea apta para todos los públicos.

Así, la primera etapa alcanzará los 116 kilómetros, tendrá 3.100 metros de desnivel y se iniciará desde las playas de Adeje para recorrer, inicialmente, la zona de Tamaimo hasta llegar a Santiago del Teide. Una vez allí, el pelotón escalará la parte final de la subida a Masca y descenderá buscando la costa por el espectacular paisaje que ofrece el barranco homónimo. Ya en Buenavista del Norte, se encarará la ascensión de Las Cruces hasta el Puerto de Erjos, para volver a Santiago del Teide y concluir el viaje de retorno a Adeje.

Por su parte, la segunda etapa, será más asequible que la anterior, aunque el reto seguirá siendo exigente: 64 kilómetros y 1.800 metros de desnivel. Se partirá desde Los Cristianos, en Arona, para recorrer las carreteras del sur de Tenerife en búsqueda de los paisajes de Buzanada, Aldea Blanca y Las Zocas. Poco después, los participantes pasarán por Granadilla de Abona para encarar la larga ascensión de unos 14 km al 5% de pendiente media hacia Vilaflor. Superada la gran dificultad del día, el camino será descendente y plácido para volver a Arona.

Repercusión año pasado

La edición 2022 del Giro d'Italia Ride Like a Pro Spain Tenerife contó con 700 participantes de 20 nacionalidades diferentes y su repercusión mediática alcanzó los 121 millones de impactos a través de casi 600 noticias, inserciones o publicaciones en redes sociales. El importe total de la valoración económica de esos impactos ascendió a 2,7 millones de euros. Específicamente en el ámbito internacional, la prueba tuvo repercusión en plataformas como las del propio Giro d'Italia, Bkool, Rock The Sport, Love Velo o Bike4You, entre otras.

Según datos del ISTAC, el número de turistas que practicaron en 2022 en Tenerife algún tipo de actividad deportiva, de naturaleza o de mar asciende a 2.135.633 turistas. El 42% del total del turismo. Si contemplamos solo actividades deportivas como golf, ciclismo y otros deportes similares, excluyendo las actividades de naturaleza como el senderismo, o las de mar como windsurf o surf, el número de turistas que las practican estas actividades deportivas fue de 610.526 turistas, de los que 84.903 han realizado Ciclismo durante su estancia.