El Ayuntamiento de Arona pone en marcha la remodelación del Pabellón de Las Galletas

Arona/ Las concejalías de Obras y Deportes impulsan la rehabilitación y modernización de una instalación que lleva parada desde mediados del año 2021 y que dará respuesta a la demanda de equipos federados y usuarios libres. Tras meses y meses de parálisis, las obras de remodelación de la cubierta y parqué del Pabellón de Las Galletas han dado el pistoletazo de salida con la entrega de llaves a la empresa adjudicataria tras el proceso de licitación abierto por el Ayuntamiento de Arona. Juan Sebastián Roque y Luis Sierra, concejales de Obras y Deportes, respectivamente, mantuvieron una reunión con los responsables de la contrata y técnicos municipales para supervisar una laboriosa actuación que tendrá alrededor de unos 15 meses de duración.



Juan Sebastián Roque, concejal de Obras y Contratación del Ayuntamiento de Arona, ha valorado muy positivamente que "por fin, se desbloquee este proyecto tan importante y tan demandado por la ciudadanía de Las Galletas y de otras zonas del municipio". El proyecto comenzó a ejecutarse a mediados de 2021 y tenía un plazo de ejecución de seis meses, pero, como ha indicado el edil, "las obras se paralizaron poco después de su inicio y el pabellón ha estado sin cubierta desde entonces, lo que ha provocado daños importantes en el interior del pabellón y, sobre todo, ha causado perjuicios a todas las personas que practicaban diferentes modalidades deportivas en esta instalación, entre ellas patinaje, gimnasia rítmica, hockey y baloncesto".

"Por todo ello, pido disculpas a la ciudadanía afectada, porque, aunque esa paralización de las obras tuviera lugar durante otra etapa política, como responsable municipal me siento en la obligación de disculparme en nombre del Ayuntamiento de Arona". Y asegura que como actual concejal de Obras "el desbloqueo de este proyecto ha sido una de mis prioridades desde que tomé posesión, pues Las Galletas realmente necesita poder disfrutar de este pabellón".

Estado lamentable

A diciembre de 2023, el estado de la infraestructura deportiva situada en la Avenida Príncipe Felipe de Las Galletas es lamentable. La falta de acción del anterior gobierno de Arona ha provocado la inundación de la zona de parqué por las lluvias caídas, además de la acumulación de basura y restos. A todo ello hay que unir materiales y vehículos de la empresa adjudicataria que a mediados de 2022 abandonó las obras y que dejó en el propio pabellón.

La obra, que ejecutará la empresa Montajes Metálicos Ingalux, S.L. tras haber sido seleccionada en la licitación abierta, consiste en una serie de modificaciones y reformas sobre el edificio existente. Así, se procederá a la sustitución del paquete de cubierta; la sustitución total de los paneles sándwich y rejillas de ventilación de fachada; la sustitución de la solución de lucernarios y desmontaje de estructura auxiliar; la sustitución del parqué de la cancha de juego; y la incorporación de las obras correspondientes a la separata especifica de Baja Tensión y Protección Contra-incendios.

Los trabajos contemplan la terminación de las obras antes referidas en función del estado de las mismas tras las actas negativas y los informes emitidos por la Dirección Facultativa, así como la reparación de una parte de la fachada que no estaba contemplada en el proyecto original debido al importante deterioro sufrido durante el tiempo que la obra ha estado suspendida, con ambas caras de los paneles de fachada expuestos.

Equipamientos deportivos

También se contempla en el presente proyecto la reposición de los equipamientos deportivos dañados por su exposición a la intemperie, y una necesaria actualización de los precios de los materiales del proyecto original dentro de la coyuntura inflacionista tras la guerra de Ucrania.

Luis Sierra, concejal de Deportes, señaló que "un núcleo tan importante como Las Galletas no se merece que unos responsables políticos hayan abandonado un recinto deportivo como éste. Desde que tomamos posesión, la remodelación y modernización del Pabellón de Las Galletas ha sido prioritaria y junto a Obras hemos dado una respuesta en apenas unos meses a una situación muy grave".

"Estamos en contacto con los clubes para diseñar un plan de horarios y ocupación del Pabellón, pero también queremos poner la cancha anexa al servicio de los jóvenes y que esté abierta a la ciudadanía. De esta forma, tendremos a equipos federados y a usuarios libres en una misma instalación", reveló Luis Sierra.