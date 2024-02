Tenerife, epicentro del mejor tenis internacional con la celebración de dos ATP Challenger 75

Tenerife/ La isla acogerá dos pruebas de primer nivel del 18 de febrero al 3 de marzo.

La isla acogerá dos torneos ATP Challenger 75 entre los próximos 18 de febrero y 3 de marzo. Patrocinadas por Turismo de Tenerife, se trata de dos pruebas que atraerán a más de 200 tenistas de nivel internacional situados entre los puestos 100 y 200 del ranking mundial. Ambos torneos, organizados por MEF Tennis Events, cuentan también con el apoyo de Promotur-Turismo de Canarias, y las entradas podrán adquirirse en la página web www.tenerifetennis.com.



Los eventos se disputarán en las instalaciones del Abama Tennis y forman parte de un circuito cadete de la ATP, Asociación de Tenistas Profesionales, que cuenta con más de 150 torneos al año. El húngaro Zsombor Piros, número 129 ATP, encabeza la lista de participantes, que incluye igualmente a tenistas españoles como Pablo Llamas Ruiz, Daniel Rincón (atleta de la Rafa Nadal Academy y ganador del US Open Junior 2021), Oriol Roca Batalla o Martín Landaluce, ex número uno del mundo Junior, mientras que entre los deportistas extranjeros destaca Jesper de Jong.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, explica que "el Tenerife Challenger ofrece una experiencia inolvidable para todos los asistentes. Desde la oportunidad de encontrarse cara a cara con las estrellas del tenis, hasta la posibilidad de explorar los encantos de Tenerife, el torneo fusiona lo mejor del deporte y el ocio en un solo evento". Afonso añade que "el tenis y los eventos deportivos profesionales son un atractivo para el destino. Este tipo de torneos implementan numerosas actividades que realzan la imagen de Tenerife ante millones de aficionados a este deporte".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, "la isla ofrece un entorno excepcional para disfrutar del mejor tenis, gracias a un clima templado que, durante todo el año, permite disfrutar de excelentes instalaciones al aire libre y acoger eventos deportivos de carácter internacional como el ATP Challenger". La CEO de la entidad turística añade que estos dos torneos permitirán a los asistentes, así como a quienes sigan el torneo a través de los diferentes canales de comunicación, "acercarse a la joya natural que es nuestra isla, con paisajes diversos, playas volcánicas y enclaves únicos por descubrir, nuestro Parque Nacional del Teide y un sinfín de escenarios para explorar".

"La colaboración con las Islas Canarias y en particular con Turismo de Tenerife se está confirmando como exitosa – señala el presidente de MEF Tennis Events, Marcello Marchesini –. Esperamos poder promover estos maravillosos lugares también en Italia a través de nuestros próximos torneos ATP y WTA programados desde mayo hasta octubre. Queremos presentar este importante proyecto a las instituciones locales con la esperanza de continuar y mejorar durante muchos años más nuestra relación. Un agradecimiento especial a Brendan Breen, Director de Desarrollo de Negocios de Tropical Hoteles, y al Abama Tennis Academy por su colaboración especial".

Este tipo de torneos tiene una media de 320.000 visitas en sus canales oficiales, con más de un millón de minutos de juegos vistos. Los casi 130 partidos que se jugarán serán retransmitidos integralmente en directo y en streaming por Challenger TV (atptour.com). Asimismo, el torneo aparece en televisiones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran Sky Sport y Supertennis TV.

