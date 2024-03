Ómarsson se corona vencedor de la Free Motion Desafío La Titánica en una épica carrera

Por su parte Manuela Muresan continúa mostrándose invencible en esta prueba al ganarla por cuarta ocasión y de manera consecutiva, lo que la proclama como reina absoluta de esta cita especial.El camino a la victoria no fue nada fácil, ya que los participantes tuvieron que enfrentarse, además de a un recorrido exigente, a las altas temperaturas que se vivieron durante toda la jornada del sábado.La salida de la prueba se llevó a cabo a las 8 de la mañana en el incomparable Puerto de Mogán con la presencia del concejal de Deportes del consistorio sureño, Luis Becerra; el director gerente de Vithas Canarias, Gilberto Vega; la Doctora Paloma Suárez, responsable de la Unidad de Medicina Deportiva de Vithas Las Palmas; y Jesús Zorio, director de eventos de Free Motion. También estuvieron presentes los concejales Tania del Pino Alonso Pérez, Víctor Gutiérrez Navarro, Grimanesa Artiles Oliva, Yaiza de la Soledad Llovell Hernández, William García, Juana Teresa Vega y Neftalí Sabina.Muresan se alzó con la victoria con un tiempo de 3:12:33. La segunda plaza fue para Hafdis Sigurdardottir con un tiempo de 3:26:50. Finalmente la tercera posición fue para Greete Steinburg -3:36:29-.

Ingvar Ómarsson subió a lo alto de podio después de sortear los más de 140 kilómetros de recorrido y transitar el implacable Valley of Tears (VoT) en un tiempo de 2:39:31. Un recorrido que lo llevó por cuatro tramos cronometrados en Alto de Puerto Rico, Alto de Cruz de San Antonio, Degollada de Tasartico y la Degollada del Humo por el Valle de Las Lágrimas. La segunda plaza fue para Blas Rivero -2:39:37- y la tercera posición fue para Constantin -2:51:27-

Los Azulejos

La gran novedad de esta edición fue la incorporación de la categoría Los Azulejos, una distancia más corta con un total de 96 kilómetros, 1.940 de desnivel, un 17% de pendiente máxima y tres tramos cronometrados. Los ganadores fueron Marta Keller-kurach con un tiempo de 1:42:14. En categoría masculina el vencedor fue Willy García -1:37:51- .

Valley of Tears

Fueron 144 kilómetros muy duros que una año más dejaron en el camino a más de una decena de ciclistas que tuvieron que poner pie a tierra debido a la dureza del recorrido. El resto de corredores tuvieron que tirar de piernas y corazón para terminar con una prueba que cuenta con unos parajes extraordinarios.

Para esta edición la carrera contó con la participación de más de 270 ciclistas, 30% de ellos extranjeros. Además, la nueva categoría Los Azulejos permitió a los ciclistas menos experimentados vivir en primera persona la experiencia de la Free Motion Desafío La Titánica.

El dispositivo sanitario de Vithas Las Palmas contó con una quincena de efectivos entre médicos y sanitarios. Además de una hospitalito, dos soportes vitales avanzados (ambulancias medicalizadas), dos soportes vitales básicos y dos vehículos de intervención rápida que cuidaron a los ciclistas durante todo el trayecto.

Organizada por el Ayuntamiento de Mogán y DG Eventos, Desafío La Titánica cuenta un año más con Free Motion como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Patronato de Turismo y de la consejería de Deportes. Así mismo, colaboran con la prueba Livvo Hotel Group, Vithas Las Palmas, The Mint Company, Fonteide, CocaCola y Puerto de Mogán.