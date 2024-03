El calor no se quiso perder la LPA Trail, que en su novena edición sigue batiendo récords de participación con unos 1.000 participantes que consolidan la prueba como una de las citas principales del trail running en Canarias. La carrera, promovida por el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y organizada por Arista Eventos, demuestra con sus tres distancias que se trata de una prueba apta para todas las edades y niveles de competición, aparte de crear un ambiente familiar perfecto en la línea de meta de la plaza de Santa Ana con conciertos y carreras e hinchables para niños y niñas.A las 10.00 horas de la mañana tuvo lugar la salida simultánea de las tres pruebas celebradas: la de 21 kilómetros desde la plaza de Santa Ana; la media, de 10 kilómetros, desde el campo de fútbol del Campus Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Tafira; y la corta, de 6 kilómetros, desde el barrio de Lomo Blanco. Una carrera que muestra en todas sus distancias las dos caras de la capital grancanaria, con un recorrido que se adentra por zonas urbanas como los barrios de Vegueta, San Juan, Tafira, Lomo Blanco y El Fondillo, pero también por rincones naturales de la ciudad como las baterías de San Juan, Barranco Seco, el Jardín Canario o la parte final del barranco de Guiniguada.Los termómetros en el recorrido rondaron los 30 grados, lo que aumentó la exigencia del mismo para los participantes. En la distancia larga, la grancanaria del Arista Pro Team Estela Guerra encabezó la carrera desde los primeros compases para alzarse, por segundo año consecutivo, con el triunfo. Tras ella, completaron el podio la italiana Laura Burzi, quien fue sexta en la Starter de la última The North Face Transgrancanaria, y la corredora del Teror Trail Dunia Cruz.En categoría masculina, emoción hasta el final de los 21 kilómetros ya que comenzó liderando la carrera Zaid Ait Malek, quien contó con hasta 40 segundos de ventaja sobre el noruego Anders Kjaerevik al pasar por el Campus Universitario de Tafira. Sin embargo, en la zona final del barranco del Guiniguada, a tres kilómetros de meta, el corredor nórdico sobrepasó al atleta de origen magrebí para no soltar el liderato y cruzar primero la meta frente a la catedral con un minuto y medio de ventaja. Tercero quedó el corredor del Tenerife CajaCanarias Aday López, quien logró subir al podio tras remontar en el tramo final de la carrera.En la distancia media, triunfo de Cristina Gutiérrez con 50 segundos de ventaja sobre la segunda, Tatiana Mújica, quedando en tercera posición Samanta Vega. Mientras, David Cruz se alzó con la victoria en la categoría masculina, por delante de Samuel Santana y David Recco. Antes que ellos estrenaron la meta de Santa Ana los participantes de la LPA Corta, prueba en la que quedó primera Yolanda Santos con 39 segundos de ventaja sobre Beatriz Álvarez. En tercera posición finalizó Marta Padrón. En categoría masculina, triunfo con 21 segundos de ventaja de Óliver Zerpa sobre Cristian González, siendo el tercero Ayoze Rodríguez.Por segundo año consecutivo el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria también acogió la LPA Kids con más de 100 niños y niñas que disfrutaron la sensación de cruzar la meta frente a las Casas Consistoriales de la ciudad. Porque la LPA Trail se consolida también como una prueba familiar en la que padres y madres han podido correr no solo la LPA Kids, sino también la LPA corta y en la que también se ha tenido en cuenta a las categorías de formación cadete, infantil y juvenil en las dos distancias más cortas.La LPA Trail está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD); el Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes; Turismo de Gran Canaria; el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo; el Gobierno de Canarias, con Promotur – Turismo de Islas Canarias; Fred. Olsen Express; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Gofio La Piña; Aguas de Teror; Pepsi; Lorenzo González Automoción e Inerza.

Resultados

Carrera larga (21 kilómetros)

Clasificación femenina

Estela Guerra (01:52:07)

Laura Burzi (01:53:15)

Dunia Cruz (01:57:45)

Clasificación masculina

Anders Kjaerevik (01:24:20)

Zaid Ait Malek (01:25:30)

Aday López (01:32:21)

Carrera media (10 kilómetros)

Clasificación femenina

Cristina Gutiérrez (00:45:10)

Tatiana Mújica (00:46:00)

Samanta Vega (00:49:04)

Clasificación masculina

David Cruz (00:35:21)

Samuel Santana (00:36:03)

David Recco (00:36:24)

Carrera corta (6,1 kilómetros)

Clasificación femenina

Yolanda Santos (0:29:00)

Beatriz Álvarez (0:29:39)

Marta Padrón (0:30:15)

Clasificación masculina

Óliver Zerpa (0:22:02)

Cristian González (0:22:23)

Ayoze Rodríguez (0:22:41)