Demasiado castigo para el Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna

Tenerife/ No pudo ser para el Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna, que pierde 1-3 contra CV Leganés y se mantiene en la quinta posición. Pese al esfuerzo del equipo insular durante todos los sets, las madrileñas ganaron en el Ríos Tejera y siguen invictas.

El partido comenzó bastante igualado y con Carol Da Silva liderando a las tinerfeñas, aunque las madrileñas fueron aumentando sus prestaciones poco a poco, sumando punto tras punto. A pesar de ello, las locales no se dieron por vencidas e intentaron acercarse en el marcador. No solo eso, sino que, después de ir por debajo y con mucho sufrimiento, las aurinegras culminaron la remontada y ganaron el primer set del encuentro (25-23).