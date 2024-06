Gran Canaria, elegida sede del campeonato del mundo de Kite Big Air

Gran Canaria/ La isla proclamará por primera vez a los campeones del mundo de esta modalidad del 9 al 13 de julio en las Salinas de Tenefé, donde la élite mundial competirá por la Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships 2024. Debido a sus inmejorables condiciones de viento en todo el mundo para la práctica del kitesurf, Gran Canaria ha sido seleccionada por la Asociación Mundial de Kitesports (GKA, por sus siglas en inglés) para celebrar el campeonato del mundo en la modalidad de Big Air (saltos altos), del 9 al 13 de julio en las Salinas de Tenefé, uno de los spots más conocidos en el mundo del kiteboarding por sus fuertes rachas de viento, donde la élite de esta espectacular modalidad de Big Air competirá en la última parada del tour mundial de esta disciplina.



El Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships Gran Canaria 2024 será el segundo gran evento de la temporada de kitesurf con la modalidad de Big Air, tras celebrarse una primera parada en Francia puntuable para conseguir los títulos mundiales de Big Air. "Es la primera vez que Gran Canaria acoge un campeonato del mundo de esta disciplina, de hecho, desde 2019 no teníamos en la isla un evento de la GKA, aunque en ese entonces celebramos una Copa del Mundo de Freestyle", declaró Manuel Martínez, presidente del Club Deportivo Canakite Experiences y organizador del evento junto con la GKA y la Real Federación Canaria de Vela.

Este evento, patrocinado por las áreas de Turismo y Deporte del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía y el Gobierno de Canarias, será la última parada del Qatar Airways GKA Kite World Tour, por lo que las Salinas de Tenefé proclamará a los campeones del mundo de Big Air, tanto en la categoría masculina como femenina. "El campeonato se podrá seguir en directo a través de la página web oficial de la GKA o presencialmente en el museo restaurante de las Salinas de Tenefé", añadió Martínez.

Concretamente, en esta carrera por los títulos mundiales de Big Air destaca el dúo neerlandés compuesto por Jamie Overbeek y Pippa van Iersel, quienes están listos para luchar por las codiciadas coronas en Gran Canaria. Overbeek y Van Iersel encabezan las clasificaciones mundiales de Big Air gracias a sus impresionantes victorias en la ronda inaugural del evento de la GKA Lords of Tram en Barcarès (Francia). Para Overbeek, de 18 años, fue su primera gran victoria, mientras que Van Iersel consiguió ganar a pesar de haber estado fuera dos años por una lesión.

Entre los más de 20 kitesurfistas que competirán en Gran Canaria en la categoría masculina, el actual y dos veces campeón del mundo de Big Air de Qatar Airways GKA, el italiano Andrea Principi, buscará recuperarse después de un quinto lugar en Barcarès, donde fue eliminado en las semifinales. Con solo dos paradas en el tour de Big Air, Principi tendrá un arduo trabajo para defender su corona por tercera vez.

Los canarios que competirán por el título mundial de Big Air

La competencia local promete ser feroz con contendientes destacados como los tinerfeños Jeremy Burlando, quien consiguió un segundo lugar en Barcarès, y los hermanos Casati (de origen italiano). Lorenzo es un joven talento del Big Air y ganador del Red Bull King of the Air en 2022, demostrando además estar a la altura tras quedar en cuarto lugar en la parada anterior del tour mundial. Mientras que su hermano, Leonardo, es una de las promesas más preciadas de la cantera canaria.

Adicionalmente, Arian Braeutigam (de origen alemán pero afincado en Fuerteventura), también competirá en la categoría masculina de Big Air. Todos estos deportistas locales suponen un reto para los riders extranjeros, ya que el hecho de haber crecido y entrenado en las Islas Canarias les da una ventaja competitiva.

Salinas de Tenefé: un spot ideal para un evento sostenible de kitesurf

Gran Canaria es conocida por sus excelentes condiciones de viento durante todo el año, aunque especialmente en el mes de julio, las Salinas de Tenefé ofrecen vientos regularmente de más de 30 nudos y ráfagas de hasta más de 40 nudos provenientes del norte / noreste. El fuerte viento favorece el oleaje, creando incluso marejada que también viene del noreste y proporciona la rampa ideal para impulsarse y lograr volar alto. Adicionalmente, la temperatura del agua es de unos 24 grados de media, ideal para entrenar en cualquier época del año.

Adicionalmente, el museo de las Salinas de Tenefé será parte del evento, un encuentro que irá más allá de la competición para dar a conocer el destino a todas las personas que participen en la competición o quieran visitar este lugar tan emblemático del municipio de Santa Lucía, en el litoral de Pozo Izquierdo. En la programación del evento también se contempla la limpieza de playas el próximo viernes, 12 de julio, como parte de las acciones que se implementarán para hacer este tipo de competiciones más verdes y sostenibles, además de involucrar a entidades privadas como Ahembo con su marca 7up o Spar Gran Canaria.

