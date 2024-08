Una remontada estelar y una exhibición apabullante clausuran el FIP Star Gran Canaria 2024

Gran Canaria/ Los favoritos Momo González y Edu Alonso logran voltear el marcador en la final y se hacen con una trabajada victoria ante los batalladores Bautista - Jiménez.

La quinta edición del FIP Star Gran Canaria ya tiene parejas campeonas. Las dos finales disputadas hoy en la flamante pista central instalada en la plaza alcalde Fernando Ortiz Wiot han encumbrado a los favoritos del cuadro masculino; y a una canaria de apenas 16 años y a su compañera de 20, tras arrollar a las principales candidatas a la victoria final.

Triunfo canario por la vía rápida

La jornada de finales comenzó con el duelo definitivo que iba a resolver el cuadro femenino. Frente a frente, las dos mejores parejas por ranking del torneo; tres canarias y una navarra.

De un lado, las anfitrionas Marta Marrero y Carla Mesa, primeras cabezas de serie, una ex número uno y una veterana con mil batallas en la élite. Del otro, la perla canaria Raquel Eugenio, de apenas 16 años de edad, una fulgurante aparición en la élite que deslumbra por precocidad, descaro y talento. Junto a ella, otra promesa del pádel, la navarra Martina Fassio, de 20 años de edad.

Ni los cuatro títulos del CUPRA FIP Tour que ya exhibe en sus vitrinas la joven Eugenio, todos abrochados este curso; ni el inmaculado trayecto realizado en este FIP Star Gran Canaria servían para retirarle a la pareja 2 la condición de aspirante ante dos figuras de la talla de Marrero y Mesa. Cuando la bola entró en movimiento, la de Las Palmas de Gran Canaria y la pamplonica no tardaron en dejar en evidencia la jerarquía.

Lo hicieron, además, de manera apabullante. Eugenio y Fassio evidenciaron desde el principio que el enfrentamiento iba a ser una tortura para sus rivales. Marrero y Mesa igualaron a un juego con saque propio y no volvieron a anotarse otro hasta el segundo set.

Las dos jóvenes endosaron a las favoritas un parcial de 4-0 que les llevó a amarrar la primera manga (6-1). En el segundo acto, Eugenio y Fassio mantuvieron su apabullante despliegue. Con una rotura de inicio, abrieron brecha enseguida ante la incapacidad de sus contrarias para encontrar soluciones.

Apenas dos juegos concedió la pareja 2 en el segundo y último parcial antes de proclamarse campeonas del FIP Star Gran Canaria.

Remontada triunfal de los favoritos

La final masculina, en cambio, fue bien distinta. Un paso separaba a los números uno del torneo, Momo González y Edu Alonso, de la victoria. Enfrente, la pareja 3, Jairo Bautista y José Jiménez, ya había advertido de su momento de forma en semifinales, con un triunfo ante los segundos cabezas de serie.

Lo ratificaron de inmediato. El arranque del malagueño y del granadino resultó intimidante. Un parcial de 3-0, con un break de por medio, permitió a Bautista y Jiménez fracturar pronto el marcador. Repitieron golpe de inmediato y terminaron apoderándose del primer set de forma inapelable (1-6).

La movilidad y potencia de sus contrarios impedía a Momo y Alonso encontrarle un asidero al partido. Un 2-0 en el segundo parcial evidenciaba la incomodidad de los favoritos que recurrieron a una insólita genialidad para sostenerse.

En un punto de oro para que sus rivales se pusieran 3-5 arriba, Alonso defendió una bola imposible con una contrapared agónica, y Momo rescató in extremis un remate por tres metros que parecía ganador.

La acción, ovacionada por una grada llena, sirvió de punto de inflexión para el antequerano y el de Valencia. Esa rotura fue el inicio de una reacción que, con un parcial de 3-0, les sirvió a Momo y a Alonso para llevarse el segundo acto y equilibrar el partido (6-4).

No acusaron el golpe Bautista y Jiménez que mantuvieron el paso, pese a la evidente mejoría de sus adversarios. Pudieron, incluso, desnivelar el marcador con 3-3, merced a una bola de oro que no lograron aprovechar. En cambio, los favoritos no desperdiciaron su ocasión y, a continuación, en el séptimo juego, encontraron un break que terminó siendo definitivo (6-4).

Éxito de la quinta edición del FIP Star Gran Canaria

El acto de entrega de premios contó con la presencia de la presidenta del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor; la gerente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, Leticia López; el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; y la directora operativa de la Federación Internacional de Pádel, Francisca Martínez; acompañadas del presidente de la Federación Canaria de Pádel, Diego Gil.

Esta edición del FIP Star Gran Canaria ha otorgado un total de 62 puntos para el ranking de la Federación Internacional de Pádel a cada una de las dos parejas campeonas; mientras que las subcampeonas han obtenido 37 puntos.

En cuanto al prize money, ha repartido 25.000 euros en premios de forma igualitaria entre los cuadros masculino y femenino. Además, dado que la Federación Canaria de Pádel solicitó su inclusión en el Programa Impulso de la Federación Española de Pádel, había establecida una dotación económica adicional de 2.500 euros dirigida a la tecnificación de jóvenes promesas que se ha repartido entre los dos mejores jugadores y las dos mejores jugadoras de categoría junior, y los tres mejores jugadores y las tres mejores jugadoras sub-21.

Esta prueba del circuito CUPRA FIP Tour de la Federación Internacional de Pádel ha reunido durante la semana a un total de 190 jugadores de 15 nacionalidades diferentes. Organizada por la Federación Canaria de Pádel, ha contado con el apoyo institucional del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de Promotur; así como del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias; y el patrocinio de Piz Buin y Neutrógena.